Affaire Epstein: le Daily Mail défend la parution de photos d'Ehud Barak

Les avocats de M. Barak avaient demandé à DailyMail.com d'immédiatement retirer l'article et de verser des dommages et intérêts conséquents à l'ex-dirigeant.

Dans des déclarations faites jeudi, le Daily Mail «soutient à 100% son récent article sur les relations entre Ehud Barak et le pédophile condamné Jeffrey Epstein».

Il a ajouté qu'il ne le supprimerait pas car «il est absolument clair que c'est une histoire d'intérêt public majeur».

Dans l'article paru mardi sur le site en ligne du journal, on peut voir des photos de M. Barak entrant dans la résidence de Jeffrey Epstein à New York en 2016, le visage partiellement caché, et d'autres de jeunes femmes pénétrant le même jour dans la résidence.