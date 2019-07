L'ex-premier ministre israélien Barak nie avoir fait la fête avec Epstein

Plusieurs articles de presse ont mentionné récemment ses liens d'affaires avec M. Epstein, qui a été inculpé le 8 juillet aux États-Unis pour des chefs d'accusation passibles au total de 45 ans d'emprisonnement.

Un article paru mardi dans le tabloïd britannique Daily Mail montre des images de M. Barak entrant dans la résidence de Jeffrey Epstein à New York en 2016, le visage partiellement caché, et des photos de jeunes femmes qui sont entrées dans la résidence des heures plus tard, apparemment après que l'homme politique israélien avait quitté les lieux.

Le journal ironise sur cette visite de M. Barak «malgré ses affirmations selon lesquelles il n'a jamais socialisé avec le pédophile et ses filles».

L'article est un «acte abject», «une diffamation», a dénoncé mercredi l'ancien premier ministre israélien. «Je lis les choses écrites sur moi, et il est important de dire clairement et sans équivoque ici et maintenant que ce sont des mensonges», a-t-il lancé en hébreu lors d'un rallye de son parti.