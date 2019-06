Le chef du groupe État islamique au Yémen arrêté par un commando saoudo-yéménite

Le chef du groupe État islamique (EI) au Yémen a été arrêté lors d'une opération début juin des forces spéciales saoudiennes et yéménites à l'intérieur du territoire yéménite, a annoncé mardi la coalition militaire qui intervient contre les insurgés Houthis.

Le dénommé Abou Oussama al-Mouhajir a été arrêté, ainsi que le financier et d'autres membres de ce groupe djihadiste, a indiqué le porte-parole de la coalition dans un communiqué diffusé par l'agence saoudienne SPA.

L'EI s'est implanté au Yémen à la faveur du conflit qui a éclaté en 2014 entre le gouvernement et les rebelles Houthis et se posait en concurrent d'Al-Qaïda qui avait une présence plus ancienne.

Le groupe a revendiqué plusieurs attentats spectaculaires dans le pays en guerre, dont une attaque à Sanaa début juillet 2015 (28 morts) et une autre contre une caserne à Aden qui a coûté la vie à 35 soldats en décembre 2016.

Auparavant, ce pays pauvre de la péninsule arabique, dont est originaire l'ancien chef d'Al-Qaïda Oussama ben Laden, était la chasse gardée de ce groupe djihadiste.

Selon le porte-parole de la coalition, le colonel saoudien Turki al-Maliki, l'opération des commandos saoudiens et yéménites avait été menée le 3 juin et n'a duré que dix minutes.

Il n'a pas précisé le lieu exact de cette opération, mais indiqué qu'elle avait été lancée contre une maison dans laquelle se trouvaient, outre les membres du groupe, trois femmes et trois enfants.

Tout a été fait, selon lui, pour minimiser les effets collatéraux de l'opération. Les trois femmes et les trois enfants ainsi que les civils habitant près de la maison ciblée n'ont pas été touchés pendant l'assaut.

Des armes, des équipements de localisation et de communication ainsi que des ordinateurs ont été saisis, selon le porte-parole.

Le colonel Maliki s'est félicité de cette opération, affirmant qu'elle a « porté un coup dur au groupe terroriste » de l'État islamique.

Il a réaffirmé l'intention de l'Arabie saoudite, qui conduit la coalition militaire au Yémen depuis mars 20115, de « continuer, avec ses partenaires, sa lutte contre les groupes terroristes ».

Le porte-parole a enfin expliqué qu'il ne donnerait pas plus de précisions sur l'opération pour ne pas nuire à l'enquête.