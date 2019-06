Nucléaire: l'Iran fait monter la pression, enfreindra sous peu une limite

Fruit d'intenses efforts diplomatiques entre l'Iran et le Groupe des Six (Allemagne, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie), l'accord vise à limiter drastiquement le programme nucléaire de Téhéran en échange d'une levée des sanctions économiques internationales.

Mais Washington s'est retiré unilatéralement du pacte en mai 2018 et a rétabli de lourdes sanctions contre Téhéran, qui presse depuis des mois les autres partenaires de l'aider à en atténuer les effets dévastateurs pour son économie.

Jusqu'ici, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a certifié que l'Iran agissait en conformité avec les engagements qu'il avait pris à Vienne.

« Le compte à rebours pour passer au-dessus des 300 kilogrammes pour les réserves d'uranium enrichi a commencé et dans dix jours, c'est-à-dire le 27 juin, nous dépasserons cette limite », a déclaré Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

Cette annonce survient dans un contexte de très fortes tensions entre l'Iran et les États-Unis. Ceux-ci ont renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient face à une « menace iranienne » présumée, et accusent Téhéran des récentes attaques contre des pétroliers dans le Golfe. Téhéran dément.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, qui voit dans l'Iran une menace existentielle pour son pays, a appelé la communauté internationale a imposer « immédiatement » des sanctions contre Téhéran le jour où son stock d'uranium enrichi passerait au-dessus de la limite.

Le Président Français Emmanuel Macron a lui appelé Téhéran à être « patient et responsable », et veut éviter une « escalade », alors que Paris oeuvre laborieusement pour maintenir vivant l'accord de Vienne.

Tensions irano-américaines

Un an après le retrait des États-Unis, l'Iran a annoncé le 8 mai qu'il ne se sentait plus tenu par les limites imposées par ce texte à ses réserves d'uranium enrichi (UF6) et d'eau lourde (respectivement 300 kg et 130 tonnes).

Le même jour, l'Iran avait adressé un ultimatum de 60 jours aux États encore parties à l'accord pour qu'ils l'aident à contourner les sanctions américaines.