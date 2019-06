Des dizaines de milliers de gais et trans font la fête à Tel Aviv

Des dizaines de milliers d'homosexuels, transsexuels et sympathisants ont fait la fête vendredi à Tel Aviv lors du plus important défilé de la fierté du Proche-Orient.

Hommes et femmes en tenues colorées et plutôt légères par une température de 28 degrés ont défilé sur et autour des chars parcourant les boulevards au son de la musique dance ou des titres du concours de l'Eurovision qui s'est tenu à Tel Aviv en mai.

La parade sous les drapeaux arc-en-ciel du mouvement devait s'achever par une fête au coucher du soleil sur les rives de la Méditerranée.

Les organisateurs disaient attendre près de 250 000 participants, dont de nombreux touristes venus exprès de l'étranger pour ce qui est devenu un rendez-vous annuel de la communauté LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et transsexuels), dans une ville célébrée comme une rare oasis de tolérance dans la région.