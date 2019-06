Le correspondant du New York Times à Téhéran interdit de travailler

Le correspondant du New York Times à Téhéran Thomas Erdbrink ne peut plus travailler depuis que les autorités iraniennes lui ont retiré sa carte de presse en février, a révélé lundi le quotidien américain, qui s'est dit optimiste sur une issue favorable rapide.

Son épouse, la photographe iranienne Newsha Tavakolian, s'est également vue retirer sa carte de presse.

Le quotidien américain indique avoir «décidé de rendre publique sa situation après de récents commentaires et spéculations sur les réseaux sociaux». L'absence de reportages signés du journaliste «était devenue de plus en plus visible», sur fond d'escalade de la tension entre les États-Unis et l'Iran.

Le ministère iranien des Affaires étrangères «a assuré plusieurs fois» que le journaliste récupérerait sa carte de presse, mais «n'a donné aucune explication sur le report ou sur la raison de sa révocation», a expliqué le rédacteur en chef international du New York Times, Michael Slackman.

Des signes laissent cependant penser que la situation sera bientôt résolue, a-t-il ajouté.

Les journalistes étrangers présents en Iran doivent faire face à de multiples restrictions dans leur travail de la part des autorités. Leur carte de presse, qui vaut permis de résidence, peut être révoquée n'importe quand.