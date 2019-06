Des milliers d'Israéliens paradent pour célébrer la prise de Jérusalem-Est

Des dizaines de milliers d'Israéliens défilaient dimanche après-midi pour célébrer la « Journée de Jérusalem », commémorant la prise par leur armée lors de la guerre des Six Jours en 1967, de la partie orientale de la ville, alors sous contrôle jordanien.

Environ 3000 policiers étaient déployés dans la ville, notamment dans le quartier musulman de la vieille ville, a indiqué un porte-parole de la police.

La plupart des commerces dans le quartier musulman avaient fermé, a constaté une journaliste de l'AFP.

« Nous sommes venus pour fêter cette journée. C'est du sionisme et c'est pour renforcer le lien avec nos origines et avec le pays », a affirmé à l'AFP Rina Benchimol, la quarantaine, venue de Kfar Tavor (nord) avec son mari et ses trois enfants pour participer à cette marche.

Des affrontements avaient opposé plus tôt Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des Mosquées, après la visite de nationalistes juifs sur ce site ultrasensible.