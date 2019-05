Nétanyahou goûte à l'échec, son avenir à nouveau en jeu dans les urnes

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a essuyé un revers cinglant en échouant dans ses efforts pour former une coalition de gouvernement, et a préféré provoquer de nouvelles élections quelques mois à peine après le précédent scrutin, du jamais vu en Israël.

À l'issue d'une journée de débats envenimés et sous les cris de « Honte à vous » lancés par l'opposition, le Parlement a voté à la première heure jeudi sa propre dissolution et la tenue de nouvelles élections, un mois après avoir prêté serment à la suite des législatives anticipées du 9 avril.

Les Israéliens retourneront aux urnes le 17 septembre.

C'est une rare défaite pour le flamboyant et orgueilleux M. Nétanyahou, au pouvoir sans interruption depuis 2009 et plus de 13 ans au total en comptant un précédent mandat. Elle illustre la vulnérabilité du premier ministre sortant, pas loin de passer pour imbattable, mais fragilisé par sa possible inculpation dans trois affaires de corruption présumée.

Ce fiasco remet en outre en question la présentation de l'initiative de l'administration américaine de Donald Trump pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le gouvernement américain doit divulguer fin juin le volet économique de ce plan. Peut-il ensuite en mettre l'intégralité sur la table ? C'est un gros risque en pleine campagne israélienne.

Sans évoquer spécifiquement le plan, M. Trump, qui a multiplié les faveurs envers M. Nétanyahou, s'est permis une incursion de plus sur la scène israélienne.

Les Israéliens « sont de retour à la case élection. C'est dommage », a-t-il déclaré.