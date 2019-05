Israël: une course contre la montre pour former un gouvernement

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou est engagé dans une course contre la montre pour former une coalition de gouvernement d'ici à mercredi soir, et éviter soit de nouvelles élections, soit qu'un autre se voie donner sa chance à sa place.

M. Nétanyahou a théoriquement jusqu'à mercredi soir, conformément au mandat que lui a confié le président Reuven Rivlin à la suite de sa victoire aux élections.

Une multitude de scénarios restent possibles. Par exemple que M. Nétanyahou parvienne à ses fins d'ici à mercredi soir, avec M. Lieberman à bord, au prix d'âpres marchandages politiques. Que le président lui accorde deux semaines supplémentaires. Ou qu'il donne sa chance. La dissolution de la Knesset avant mercredi soir permettrait à M. Nétanyahou de parer une telle avanie.

Lundi, M. Nétanyahou a signifié qu'il comptait encore convaincre M. Lieberman dans les délais impartis.

«Nous allons former ce gouvernement de droite, il reste du temps, et en 48 heures, on peut faire beaucoup de choses», a-t-il dit.

«Il n'y a aucune raison d'aller vers des élections inutiles qui coûteront cher et bloqueront toute activité dans le pays», a-t-il déclaré à la Knesset.

«Échec énorme»

Dans ces heures critiques, il a opportunément reçu le soutien du président américain Donald Trump.

«En espérant que ça marche pour la formation de la coalition en Israël et que Bibi et moi pourrons continuer à rendre plus forte que jamais l'alliance entre l'Amérique et Israël», a tweeté M. Trump, alors au Japon, en se référant à M. Nétanyahou par son surnom de Bibi.

M. Trump avait déjà mis son poids derrière M. Nétanyahou au cours de la campagne électorale, comme il a multiplié les gestes favorables à Israël et son premier ministre depuis son accession à la présidence.

M. Nétanyahou reste confronté à un mur en la personne de l'ultra-nationaliste Lieberman.