Syrie: 23 civils tués dans des frappes sur l'ultime grand bastion djihadiste

NAZEER AL-KHATIB , HACHEM OSSEIRAN Agence France-Presse Maaret al-Noomane et Beyrouth

La province d'Idleb et des segments des provinces voisines de Hama, Alep et Lattaquié, dominés par Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche d'Al-Qaïda), sont le théâtre depuis fin avril d'affrontements meurtriers entre djihadistes et forces loyales au président syrien Bachar al-Assad, soutenues par Moscou.

Depuis mardi soir, des combats intenses entre les deux camps autour de la ville de Kafr Nabuda ont tué 87 combattants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), à savoir 51 soldats et 36 djihadistes.

En outre, 23 civils sont morts dans des raids aériens du régime menés dans la nuit, dont 12 sur un marché bondé dans la ville de Maaret al-Noomane, a indiqué l'Observatoire.

Selon des témoins sur place, de nombreux habitants se trouvaient à une heure tardive dans le souk après la rupture du jeûne du ramadan quand le bombardement a eu lieu.

Les façades de bâtiments adjacents ont été soufflées par l'explosion et les kiosques du marché pulvérisés.

«Beaucoup de magasins ont été détruits et le sol était jonché de morceaux de corps et de cadavres», a déclaré Khaled Ahmad, propriétaire d'une échoppe dans le secteur visé.

«Les habitants ont toujours peur», a-t-il ajouté. Au moins 18 personnes ont également été blessés, et «plusieurs sont dans une situation critique».

Les 11 autres civils tués l'ont été lors de bombardements aériens du régime dans diverses zones du bastion djihadiste. Cinq d'entre eux sont morts lors d'une frappe visant la ville de Saraqeb.

Accord russo-turc menacé