Avertissement saoudien après des attaques contre des navires

RANIA SANJAR, SHATHA YAISH

Agence France-Presse

Riyad et Dubaï Le royaume saoudien a averti que les attaques ces derniers jours contre des navires et des installations pétrolières menaçaient non seulement l'Arabie saoudite mais également la sécurité des approvisionnements en brut et l'économie mondiale.

Voisins et alliés du royaume saoudien, les Émirats arabes unis ont prôné mercredi la «désescalade» tout en blâmant le «comportement de l'Iran» pour les tensions croissantes dans le Golfe. Mardi, l'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole au monde, a cessé ses opérations sur un oléoduc majeur après des attaques de drones revendiquées par les rebelles pro-iraniens au Yémen voisin, deux jours après le mystérieux sabotage de quatre navires au large des Émirats, à l'entrée du Golfe. Ces attaques sont survenues dans un contexte de guerre psychologique entre l'Iran chiite, principal rival de l'Arabie saoudite sunnite au Moyen-Orient, et les États-Unis qui ont renforcé leur présence militaire dans la région en faisant état de préparatifs iraniens d'attaques contre des intérêts américains. Réuni sous la présidence du roi Salmane, le gouvernement saoudien a souligné «l'importance de faire face aux entités terroristes qui commettent des actes de sabotage, notamment les miliciens Houthis soutenus par l'Iran», selon un communiqué du ministre de l'Information, Turki Chabana. Il a dénoncé «des actes subversifs» dimanche contre deux pétroliers saoudiens, un navire norvégien et un cargo émirati au large de Fujairah. Cela a «des conséquences négatives sur la paix et la sécurité régionales et internationales, de même que sur la sécurité des approvisionnements en brut et l'économie mondiale». Moins alarmiste, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué qu'en dépit des tensions géopolitiques, «il n'y a pas de perturbation de la fourniture de pétrole et les cours évoluent peu». «Comportement iranien»

Agrandir Une installation d'Aramco à Ras Tanura, dans le golfe Persique. REUTERS