Arabie saoudite: un oléoduc cible d'attaques de drones de rebelles yéménites

RANIA SANJAR , RENÉ SLAMA Agence France-Presse Riyad et Dubaï

Premier exportateur de pétrole, le royaume saoudien a affirmé que deux stations de pompage dans la région de Riyad avaient été visées tôt par des «drones armés», ce qui a provoqué un «incendie» et des «dégâts mineurs» à une station, avant que le sinistre ne soit maîtrisé.

Face aux tensions croissantes, les cours du pétrole ont rebondi. Vers 9h10, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 71,10 dollars à Londres, en hausse de 87 cents. A New York, le baril de WTI pour le contrat de juin gagnait 53 cents à 61,57 dollars.

Tout en annonçant que le géant pétrolier saoudien Aramco «a interrompu temporairement les opérations sur l'oléoduc» Est-Ouest reliant la Province orientale au port de Yanbu sur la mer Rouge après les attaques de drones, le ministre de l'Énergie Khalid al-Falih a souligné que la production et les exportations n'avaient pas cessé.

«Les derniers actes de terrorisme et de sabotage dans le Golfe visent non seulement le royaume mais aussi la sécurité des approvisionnements pétroliers dans le monde et l'économie mondiale», a averti M. Falih.

«Ces attaques prouvent une fois de plus qu'il est important pour nous de faire face aux entités terroristes, y compris les miliciens Houthis», a-t-il dit.

Nouvelles menaces

Au Yémen, la chaîne de télévision des Houthis a fait état d'une «opération majeure» avec «l'utilisation de sept drones» contre des «installations vitales» saoudiennes.

Il s'agit d'une «réponse aux crimes» de Riyad au Yémen, a déclaré Mohammed Abdelsalam, porte-parole des Houthis.

Dans un communiqué séparé, les rebelles ont menacé de lancer d'autres attaques «si les agresseurs poursuivent leurs crimes et blocus. Nous sommes capables de mener des opérations uniques d'une plus grande ampleur au coeur des pays ennemis».