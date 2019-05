Les États-Unis réfutent toute volonté de guerre avec l'Iran

«Fondamentalement, nous ne cherchons pas une guerre avec l'Iran», a affirmé M. Pompeo lors d'une conférence de presse avec son homologue russe Sergueï Lavrov après plus de trois heures d'entretiens à Sotchi, dans le sud de la Russie, avant de retrouver Vladimir Poutine pour la rencontre au plus haut niveau entre les deux pays depuis le sommet d'Helsinki en juillet.

L'envoi par l'administration du président Trump d'un porte-avions et de bombardiers dans le Golfe a avivé les tensions, rallongeant encore la liste des sujets de discorde entre les États-Unis et la Russie, où le secrétaire d'État s'est rendu pour tenter de renouer le contact.

Ce plan, qui n'en est qu'à un stade préliminaire selon le journal, n'appelle pas à une invasion terrestre et le chiffre évoqué est le plus élevé de la fourchette envisagée, précise le New York Times.

Les relations déjà tendues entre Washington et Téhéran se sont envenimées depuis une semaine : l'Iran a suspendu certains de ses engagements pris en vertu de l'accord de 2015 encadrant son programme nucléaire, un an après le retrait américain de ce texte, tandis que l'administration Trump a renforcé ses sanctions contre l'économie iranienne.

La Russie, comme les Européens, est favorable à un maintien de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien. Mike Pompeo a déjà eu lundi à Bruxelles des entretiens difficiles avec des responsables européens inquiets d'un possible conflit «par accident».

La crainte d'une escalade dans le Golfe a été alimentée ces derniers jours par de mystérieux «actes de sabotage» contre quatre navires de commerce de différents pavillons, même si aucun lien n'a été établi officiellement.

Passe d'armes sur les ingérences

Outre l'Iran, les sujets de discorde entre les États-Unis et la Russie ne manquent pas avec notamment le Venezuela et les traités de désarmement, M. Lavrov s'inquiétant de possibles violation américaines du traité de contrôle des armements nucléaires START arrivant à échéance en 2021. Mais les deux chefs de diplomatie ont tenté de faire bonne figure en se disant prêts à renouer le dialogue, tout en se livrant à une passe d'armes au sujet des ingérences russes dans la présidentielle de 2016.

«Je suis ici aujourd'hui parce que le président Trump est déterminé à améliorer cette relation», a assuré M. Pompeo. «Nous avons des divergences [...] mais nous n'avons pas à être des adversaires sur tous les sujets».

Qualifiant son échange avec le secrétaire d'État américain de «franc et utile», Sergueï Lavrov a assuré s'être accordé avec lui «sur l'importance de rétablir les canaux de communication».

La Maison-Blanche espère de longue date que la fin de l'enquête du procureur Robert Mueller, qui a conclu il y a moins de deux mois à une ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 mais pas à une quelconque collusion entre l'équipe du candidat Trump et la Russie, permette de tourner la page de relations glaciales entre ces deux pays rivaux.

Le président américain a annoncé lundi qu'il prévoyait de rencontrer son homologue russe à l'occasion du prochain G20, fin juin au Japon. Le Kremlin avait démenti tout accord, mais M. Lavrov a assuré que la Russie réagirait «positivement» en cas de proposition américaine en ce sens.

«J'espère qu'après la récente publication du rapport Mueller les passions vont se calmer et qu'il sera possible d'avancer pour mettre en place un dialogue professionnel entre nos pays», a plaidé le responsable russe, qualifiant de «pure fiction» les accusations de collusion entre Donald Trump et la Russie et démentant de nouveau toute interférence.

Si la Russie s'ingère dans la présidentielle de 2020, «cela aggraverait encore notre relation», a lancé M. Pompeo, demandant à la Russie de «démontrer que ce type d'activités appartient au passé».