Retour au calme à Gaza après une escalade meurtrière avec Israël

Les Palestiniens ont accepté un cessez-le-feu entré en vigueur avant le lever du jour, en ce début de ramadan, ont indiqué deux responsables palestiniens et un égyptien.

Après deux jours d'une escalade ayant tué 25 civils et combattants dans la bande de Gaza et 4 civils en Israël, les tirs de l'enclave palestinienne sous blocus et les représailles israéliennes ont effectivement cessé à l'heure du cessez-le-feu indiquée par les responsables, a rapporté un journaliste de l'AFP à Gaza.

L'armée israélienne a annoncé la levée de toutes les restrictions imposées aux populations civiles israéliennes voisines de Gaza.

Sans confirmer une trêve, le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou s'est contenté d'un bref communiqué pour dire que « la campagne n'est pas terminée et réclame de la patience, du sang-froid et de la réflexion ». Le Hamas et le Djihad islamique, principales forces de la bande de Gaza, ont été frappés « avec une grande force » et Israël est « prêt à continuer », a-t-il dit.