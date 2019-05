Pluie de roquettes contre Israël, trois morts dans des raids à Gaza

Quelque 200 roquettes ont été tirées samedi de Gaza vers Israël, entraînant des raids israéliens ayant fait trois morts palestiniens, dont un bébé et sa mère enceinte selon des sources dans l'enclave palestinienne, une flambée de violences qui fait craindre un nouveau conflit.

Il s'agit d'un des plus importants nombres de roquettes tirées en une seule journée sur Israël dans les violences des dernières années entre les groupes armés palestiniens dont le Hamas au pouvoir à Gaza, et l'État hébreu.

Depuis le matin, environ 200 roquettes ont été tirées depuis Gaza vers les localités du sud et du centre d'Israël, mais plusieurs dizaines ont été interceptées par le système de défense anti-missiles israélien, a indiqué l'armée. Une grande partie des roquettes sont tombées sur des zones inhabitées, a dit la police.

Une Israélienne de 80 ans a été grièvement touchée par des éclats dans la chute d'une roquette à Kyriat Gat, à 20 km de Gaza, et un Israélien de 50 ans a été blessé par l'explosion d'une roquette à Ashkelon, a précisé la police.

En plus des villes d'Ashdod et d'Ashkelon, cibles habituelles des tirs en provenance de Gaza en raison de leur proximité avec l'enclave palestinienne, des roquettes ont été tirées sur des villes du centre du pays, près de Modiin et Rehovot.