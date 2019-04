«Esclavage moderne» : le Qatar abolit un système de visas controversé

«L'année dernière, le visa de sortie a été supprimé pour la majorité des travailleurs, cette année, cela sera étendu à toutes les catégories de travailleurs restantes», a indiqué le chef du bureau de l'OIT à Doha, Houtan Homayounpour.

En septembre 2018, le Qatar avait approuvé la suppression des visas de sortie. Ces autorisations étaient le pilier de la «kafala», un système de parrainage dénoncé par des ONG comme de l'esclavage moderne, permettant entre autres aux entreprises d'interdire à leurs employés de changer d'employeur ou de quitter le pays.

La loi est entrée en vigueur en octobre, excepté pour 5% du personnel des entreprises - principalement des hauts cadres, selon les médias - qui doivent encore obtenir le feu vert des employeurs.

«Cette année est une année importante» pour les travailleurs étrangers, a déclaré M. Homayounpour, ajoutant que le système de visas de sortie «sera officiellement supprimé» d'ici fin 2019.

En février, le Qatar s'est engagé à parachever une réforme du code du travail destinée à améliorer les conditions des travailleurs migrants avant le début de la Coupe du monde de soccer, prévu dans l'émirat en 2022, en réponse aux critiques de l'ONG Amnistie Internationale.

Riche émirat gazier, le Qatar a également instauré un salaire minimum de 750 riyals (environ 280 $ CAN) et accepté de travailler plus étroitement avec l'OIT.