Élections en Israël: Nétanyahou semble en avance

Benyamin Nétanyahou paraît avoir l'avantage pour conserver son poste de premier ministre et moucher ceux qui espéraient que les législatives de mardi mettraient fin à sa longue domination, indiquent des résultats partiels et des sondages à la sortie des urnes.

Deux sondages publiés par les chaînes de télévision 12 et 13 créditent de 35 sièges de députés le Likoud, le parti de M. Nétanyahou, et de 34 la liste Bleu-blanc de son principal concurrent, Benny Gantz. Le cumul des sièges des partis avec lesquels M. Nétanyahou pourrait espérer former une coalition est par ailleurs nettement supérieur à celui de M. Gantz.

La radio-télévision publique a indiqué qu'après comptage de 65 % des votes, le parti de M. Nétanyahou disposerait de 38 sièges sur 120 à la Knesset et la liste de Benny Gantz de 36.

L'un et l'autre restent loin de la majorité absolue (61 sur 120) et devront s'allier à d'autres formations pour gouverner.

Ces chiffres sont à envisager avec prudence, les sondages ayant été démentis par les faits dans le passé et une part importante des bulletins restant à dépouiller.

Cela n'a pas empêché les deux rivaux de revendiquer la victoire.

Elle est « magnifique », a dit M. Nétanyahou, triomphant et embrassant sa femme sur les lèvres, à ses supporteurs enfiévrés à Tel-Aviv. « Le peuple d'Israël m'a confié sa confiance pour la cinquième, et une confiance plus grande encore », a-t-il dit. Il a promis un « gouvernement de droite » et a déjà approché les chefs des autres partis de droite en vue de former une coalition de gouvernement. Ils lui ont « presque tous » apporté leur soutien, a-t-il assuré.

Au quartier général de Bleu-blanc à Tel-Aviv, une énorme clameur s'est élevée à l'annonce des sondages, et les sympathisants se sont mis à danser en brandissant des drapeaux à l'étoile de David.

« C'est un jour historique, plus d'un million de personnes ont voté pour nous », a proclamé M. Gantz devant ses supporteurs. « Le président doit nous confier le soin de former le prochain gouvernement car nous sommes le parti le plus important », a-t-il revendiqué avant de promettre d'être « le premier ministre de tous ».

Quelque 6,3 millions d'électeurs étaient appelés à élire leurs 120 députés et à décider si l'indétrônable Nétanyahou poursuivrait son long règne malgré la menace d'une inculpation pour corruption, ou si l'heure du changement était venue avec le novice Gantz.

Faute de faire apparaître des différences de programme significatives, le scrutin avait toutes les allures d'un référendum sur la personne de M. Nétanyahou, au pouvoir depuis dix ans sans discontinuer-13 ans en comptant un précédent mandat-, adoré des uns, détesté des autres.

L'issue aura été incertaine jusqu'au bout, et environ deux heures avant l'échéance, MM. Nétanyahou et Gantz battaient encore frénétiquement le rappel de leurs troupes.