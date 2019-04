Trump accuse de «terrorisme» les Gardiens de la Révolution, l'Iran riposte

L'Iran a immédiatement riposté contre cette décision jugée «illégale et insensée», en affirmant considérer désormais «le régime des États-Unis comme un "État parrain du terrorisme"» et les forces américaines au Moyen-Orient comme des «groupes terroristes».

C'est «la première fois» qu'une organisation «faisant partie d'un gouvernement étranger» est ainsi visée par Washington, a déclaré Donald Trump dans un communiqué au sujet de cette décision qui sera effective le 15 avril.

L'Iran figure déjà depuis 1984 sur la liste américaine très restreinte des «États soutenant le terrorisme», avec la Corée du Nord, le Soudan et la Syrie. L'idée de mettre plus clairement à l'index les Pasdaran, armée spéciale créée en 1979 dans le but de protéger la Révolution islamique iranienne des menaces étrangères et intérieures, planait depuis l'arrivée du milliardaire républicain à la Maison-Blanche.

Selon le président des États-Unis, il s'agit de reconnaître «que les Gardiens participent activement au terrorisme, qu'ils financent et promeuvent».

La force Qods est également placée sur la liste noire américaine des «organisations terroristes». Cette unité d'élite des Gardiens est leur branche extérieure qui soutient les forces alliées de l'Iran au Moyen-Orient, comme les troupes du président syrien Bachar al-Assad, le Hezbollah au Liban, ou encore les autorités irakiennes dans la lutte antidjihadistes.

Son chef, Ghassem Soleimani, est régulièrement dépeint par l'administration américaine comme l'un des principaux responsables de la «déstabilisation» de la région qu'elle reproche à l'Iran.

Depuis deux ans, Donald Trump a fait du régime de Téhéran son ennemi numéro un.

Première conséquence spectaculaire de ce changement de cap, il a retiré en mai 2018 les États-Unis de l'accord international de 2015 censé empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique, signé sous son prédécesseur démocrate Barack Obama mais jugé trop laxiste par l'homme d'affaires républicain.

Dans la foulée, Washington a rétabli toutes les sanctions levées en échange de l'engagement nucléaire iranien, et a promis une «pression maximale» avec des mesures punitives «les plus fortes de l'histoire».

Nétanyahou remercie Trump