Nétanyahou remercie May pour avoir interdit entièrement le Hezbollah

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a salué la décision britannique d'interdire entièrement le Hezbollah libanais, dans un entretien téléphonique avec son homologue Theresa May, selon un communiqué de son bureau.

«Le premier ministre Nétanyahou a remercié Mme May pour cette décision de désigner toutes les branches du Hezbollah comme organisation terroriste», indique le communiqué.

La Grande-Bretagne avait annoncé le 25 février considérer le mouvement chiite libanais Hezbollah dans son intégralité comme une organisation «terroriste», et non plus seulement son aile militaire.

Le Hezbollah est l'allié de l'Iran et, comme lui, l'un des grands ennemis d'Israël. Israël dit avoir bombardé des centaines de cibles du Hezbollah mais aussi de l'Iran en Syrie voisine ces dernières années.

La dernière grande confrontation en date entre le Hezbollah et Israël remonte à 2006 quand 33 jours de guerre avaient fait 1200 morts côté libanais, et 160 côté israélien, sans neutraliser le mouvement chiite, visé après l'enlèvement de deux soldats israéliens.

La distinction entre les branches politique et armée est «artificielle, les deux étant contrôlées et soutenues par l'Iran», avait dit l'ambassadeur d'Israël aux Nations unies, Danny Danon. Cette distinction permet au Hezbollah «de lever des fonds sur le sol européen», avait-t-il dit dans un communiqué.

Le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par Israël et les États-Unis, mais seule sa branche armée est classifiée comme telle par l'Union européenne.

M. Nétanyahou a émis l'espoir que d'autres pays allaient suivre l'exemple britannique, selon le communiqué.

Le Hezbollah avait dénoncé vendredi la décision britannique, la qualifiant d'«insulte au peuple libanais».