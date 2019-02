Afghanistan: Washington espère un accord de paix avant les élections de juillet

S'exprimant lors d'une conférence à Washington, le négociateur américain, qui mène des pourparlers directs avec les talibans, a toutefois reconnu qu'il restait encore « beaucoup de travail » pour parvenir à un accord.

États-Unis et talibans mènent depuis l'été des discussions directes pour tenter de mettre un terme au plus long conflit de l'histoire des États-Unis.

« Cela serait meilleur pour l'Afghanistan si nous pouvions trouver un accord de paix avant les élections, qui sont programmées pour juillet », a déclaré Zalmay Khalilzad.

« Entre aujourd'hui et juillet, il y a suffisamment de temps », a-t-il estimé, de retour de Kaboul et du Qatar.

Il a par ailleurs affirmé ne « pas chercher un accord de retrait » des troupes américaines « mais un accord de paix ».

« Un accord de paix peut permettre le retrait », a-t-il jugé.

Après 17 ans, des milliers de morts civils et militaires et plus de mille milliards de dollars de dépensés, le président des États-Unis Donald Trump estime qu'« il est temps » de mettre fin à la guerre en Afghanistan.

« L'heure est venue d'au moins essayer de parvenir à la paix », avait-il lancé lors de son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès mardi soir.