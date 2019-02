Trump entrevoit la reprise imminente de «100 %» des territoires de l'EI

Éviter la résurgence de l'EI, trancher le sort de ses combattants étrangers détenus en Syrie, dissiper les tensions entre Kurdes et Turcs : les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la coalition internationale antidjihadistes, réunis par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, devaient faire face aux multiples casse-tête créés par le départ américain.

En sonnant le retrait en décembre, à la surprise générale, le président des États-Unis avait invoqué une défaite totale de l'EI. Mais cette proclamation hâtive a depuis été mise en doute de toutes parts.

« L'armée des États-Unis, nos partenaires de la coalition et les Forces démocratiques syriennes », une alliance arabo-kurde, « ont libéré la quasi-totalité des territoires auparavant contrôlés par l'EI en Syrie et en Irak », a déclaré Donald Trump, venu clôturer la réunion au département d'État.

« L'annonce formelle que nous avons repris 100 % du califat devrait intervenir la semaine prochaine », a-t-il ajouté. « Je ne veux pas l'annoncer trop tôt », a-t-il précisé, prudent, alors qu'il espérait initialement faire coïncider ce succès avec la réunion de la coalition et prouver ainsi que la mission première des 2000 soldats américains déployés dans le Nord syrien est accomplie.

Pour autant, les djihadistes qui restent « peuvent être très dangereux ». « Ils ont encore de petites poches », « qui seront de plus en plus petites », mais « peuvent être si dangereuses », a reconnu le locataire de la Maison-Blanche, promettant de « tout faire pour vaincre jusqu'au dernier membre de la folie de l'EI et défendre nos gens du terrorisme islamique radical ».

Avant lui, son secrétaire d'État avait déjà admis que l'EI restait « une menace dangereuse », et appelé les 74 pays et cinq organisations multilatérales membres de la coalition à « réaffirmer l'objectif de la défaite définitive » du groupe djihadiste, qui a lancé ces dernières années des attentats meurtriers en Europe depuis ses anciens bastions, notamment en Syrie.

Il a toutefois estimé que « la nature du combat » était « en train de changer ». Dorénavant, « notre combat ne sera pas forcément en premier lieu militaire », a plaidé Mike Pompeo, évoquant l'importance du renseignement à l'ère du « djihad décentralisé ».

« Reprendre » les djihadistes étrangers

C'est pourquoi, a-t-il assuré, le retrait de Syrie « ne signifie pas la fin du combat américain ». « L'Amérique va continuer à diriger » la lutte antidjihadistes « en ne laissant aucun répit à ceux qui voudraient nous détruire », a-t-il martelé.

Les deux hommes ont également une nouvelle fois appelé les autres pays à participer davantage à l'effort financier de ce combat.

Le sort des djihadistes étrangers qui, après avoir combattu sous la bannière de l'EI, ont été arrêtés par les forces kurdes alliées des Occidentaux sur le terrain, est aussi un problème pour plusieurs pays, France en tête.

Paris comptait initialement sur les Kurdes pour les juger et les incarcérer sur place, afin de s'épargner d'avoir à gérer leur retour dans un pays encore marqué par les attaques de 2015.

Mais avec le départ des GI's, le risque est trop grand de voir ces djihadistes se disperser dans la nature et reprendre le combat. Le gouvernement français semble donc se résoudre progressivement à les voir rentrer.

Surtout que Washington s'est invité dans cette équation épineuse : « Les membres de la coalition doivent accepter de reprendre » leurs djihadistes, « les poursuivre en justice et les punir » dans leurs pays respectifs, a lancé Mike Pompeo.

Enfin, la réunion de mercredi devait être l'occasion d'aborder, en coulisses, la situation des combattants kurdes qui risquent de se retrouver seuls face à la Turquie, autre membre de la coalition, mais qui les considère comme des « terroristes » et menace d'une offensive contre eux.

Un projet de « zone de sécurité » à la frontière turco-syrienne a été évoqué par Donald Trump et par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, mais reste controversé et complexe à mettre en oeuvre.

« Nous sommes engagés dans des négociations avec nos homologues turcs sur ce qui est faisable en termes de zone tampon » pour protéger à la fois la Turquie qui a des « inquiétudes sécuritaires légitimes à sa frontière », et les Kurdes « qui ont combattu avec nous ces dernières années », a dit mercredi une responsable américaine, refusant d'en dire davantage sur quelle force internationale pourrait superviser une telle zone.