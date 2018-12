L'Irak autorisé à mener une attaque contre l'EI en Syrie

Cette annonce souligne la relation étroite des deux pays alliés à l'Iran, qui tentent de coordonner leurs attaques contre les extrémistes en vue d'un retrait éventuel des troupes américaines. Daech contrôlait de larges portions du territoire des deux pays lorsque le groupe avait déclaré son soi-disant califat en 2014.

Les avions de chasse irakiens et leur artillerie ont déjà attaqué des cibles de Daech en Syrie après avoir reçu le feu vert des autorités syriennes. Les extrémistes ont été battus en Irak, mais ils détiennent toujours une petite partie du territoire syrien près de la frontière irakienne.

Samedi, le président Al-Assad a reçu une lettre du premier ministre irakien Adel Abdel-Mehdi l'appelant à coordonner leurs efforts « pour combattre le terrorisme ».

Le président Donald Trump a annoncé plus tôt ce mois-ci que les États-Unis retireraient leurs 2000 soldats en Syrie. Les Forces démocratiques syriennes, qui sont appuyées par les États-Unis, s'inquiètent que ce retrait américain renforce Daech, puisque les extrémistes n'ont pas été entièrement défaits en Syrie.

Un allié de Trump sceptique

À Washington, le sénateur Lindsey Graham a déclaré qu'il encourageait M. Trump à s'asseoir avec des généraux pour reconsidérer sa décision.

« Ralentissons, assurons-nous que nous faisons cela correctement, et que (Daech) ne revienne jamais, a-t-il déclaré en entrevue au réseau CNN. Ne laissez pas la Syrie aux Iraniens, ce serait un cauchemar pour Israël. »

M. Graham a reconnu qu'il était possible pour les États-Unis de réduire son empreinte en Afghanistan, en Irak et en Syrie, ajoutant qu'il appuyait l'idée de demander aux alliés de « faire plus et de payer plus ». Il a toutefois ajouté que les troupes américaines devraient encore jouer un rôle dans ces trois pays « pendant un bon moment ».

« Je veux faire la guerre dans la cour de nos ennemis, pas la nôtre », a-t-il soutenu.

Lindsey Graham semble avoir l'oreille du président, mais il est difficile de savoir pour l'instant si M. Trump l'écoutera.

« Tout ce que je lui demande, c'est de s'assurer que nous ne perdions pas le contrôle de la balle », a-t-il illustré.

Important accord Syrie-Iran

À Téhéran, l'Iran et la Syrie ont signé dimanche une longue entente stratégique et économique alors que la guerre semble s'affaiblir en Syrie. L'Iran et la Russie sont les principaux soutiens du gouvernement Al-Assad depuis que le conflit a éclaté il y a près de huit ans.

L'agence de presse syrienne SANA a cité le ministre syrien de l'Économie et du Commerce extérieur, Mohammed Samer al-Khalil, qui indique que l'entente comprend « une coopération entière sur les plans financiers et banquiers ». L'entente permettra également aux entreprises iraniennes d'investir en Syrie, selon M. al-Khalil.

Le gouvernement syrien a repris le contrôle de larges portions de territoire avec l'aide de l'Iran, de la Russie et d'autres pays arabes, dont les Émirats arabes unis, qui ont rouvert leur ambassade à Damas.

Le gouvernement syrien estime que la reconstruction du pays coûtera environ 200 milliards US et qu'elle prendra 15 ans.

Le ministre al-Khalil a précisé que « la priorité dans la reconstruction de la Syrie serait donnée aux entreprises publiques et privées de l'Iran », selon l'article de SANA.