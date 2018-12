Le pape à Abou Dhabi en février pour renforcer les liens avec les musulmans

Ce voyage prévu du 3 au 5 février précédera de quelques semaines celui programmé fin mars au Maroc, où le pape entend continuer à tisser ses relations avec le monde musulman.

À bientôt 82 ans, François a désormais un agenda chargé pour les prochains mois, puisqu'il est attendu au Panama du 22 au 27 janvier pour les Journées mondiales de la jeunesse.

Pour le reste de l'année 2019, il avait aussi annoncé en septembre son intention de se rendre au Japon, tandis qu'un voyage à Madagascar est également en projet.

Préférant les visites de « périphérie » à celles dans les pays à tradition catholique, grand partisan du dialogue avec les autres confessions chrétiennes et les autres religions, le pontife argentin s'est déjà rendu plusieurs fois dans des pays musulmans : au Proche-Orient et en Turquie en 2014, en Azerbaïdjan en 2016, en Égypte en 2017.

Même si le dialogue n'est pas toujours simple, les temps ont changé depuis les remous provoqués en 2006 par le « discours de Ratisbonne », dans lequel Benoît XVI avait évoqué un lien entre islam et violence, provoquant des manifestations meurtrières dans le monde musulman et des attaques contre des chrétiens.

Depuis, le conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a multiplié les efforts visant à renforcer les liens avec l'islam modéré, longtemps sous l'égide de Mgr Jean-Louis Tauran, cardinal français décédé cet été.

Jorge Bergoglio a grandement oeuvré à cette détente, en invitant par exemple deux vieux amis de Buenos Aires, un rabbin et un professeur musulman, lors de son voyage en Terre sainte.

« Symbole de paix »

Le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, homme fort du pays, s'est réjoui sur Twitter de la visite « historique » d'un « symbole de paix, de tolérance et de la promotion de la fraternité ».

Pour le vice-président des Émirats, cheikh Mohammed Bin Rached, cette visite « va renforcer nos liens et notre compréhension commune, intensifier le dialogue interreligieux et nous aider à travailler ensemble pour maintenir et bâtir la paix entre les nations du monde ».

Selon le Vatican, le pape se rendra à Abou Dhabi pour participer à un forum sur « la fraternité humaine » et pour rencontrer l'Église catholique locale.

Contrairement au voisin saoudien qui interdit la pratique d'autres religions que l'islam, les Émirats arabes unis veulent projeter une image de pays tolérant. Leur population, à 90 % étrangère, compte de nombreux chrétiens, en particulier parmi les travailleurs indiens ou philippins.

Le pays compte de nombreuses églises de toutes dénominations et le chantier d'un important temple hindou y a été lancé cette année.

Mgr Paul Hinder, évêque pour le sud de la péninsule (Émirats, Oman et Yémen), a salué dans un communiqué la « générosité » des autorités émiraties, qui ont permis de mettre au programme de la visite une messe publique le 5 février à Abou Dhabi.

Le voyage du pape aura pour thème « Fais de moi un instrument de ta paix », la première phrase de la plus célèbre prière de François d'Assise, le saint dont Jorge Bergoglio a choisi le nom lors de son élection en mars 2013.

Cette phrase « exprime notre propre prière que la visite du pape François aux Émirats arabes unis puisse répandre de manière spéciale la paix de Dieu dans les coeurs de toutes les personnes de bonne volonté », a expliqué le Saint-Siège.

Le logo du voyage, qui représente une colombe aux couleurs des drapeaux du Vatican et des Émirats portant un rameau d'olivier, « symbolise la visite du pape dans le pays en messager de paix ».