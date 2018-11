Colonies israéliennes: HRW presse Booking.com d'imiter Airbnb

L'ONG américaine Human Rights Watch a appelé mardi le site de tourisme Booking.com à suivre l'exemple d'Airbnb et à cesser de proposer des locations de logements dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'armée israélienne depuis plus de 50 ans.

Les implantations civiles israéliennes y sont illégales au regard du droit international et la communauté internationale considère les colonies comme un des principaux obstacles à la paix entre Palestiniens et Israéliens, ce que conteste le gouvernement israélien.

« Booking.com et d'autres entreprises contribuent à pérenniser un régime discriminatoire en poursuivant leurs activités en Cisjordanie », écrivent Human Rights Watch (HRW) et l'ONG israélienne Kerem Navot dans un rapport publié mardi et intitulé « Bed and Breakfast en terre volée ».

La plateforme de réservation de logements en ligne Airbnb a annoncé lundi qu'elle renonçait à faire des offres dans les colonies de Cisjordanie, provoquant la colère et les menaces de sanctions israéliennes.

« Des Israéliens et des étrangers peuvent louer des logements dans les colonies, ce qui est dans la pratique interdit aux détenteurs de papiers d'identité palestiniens », affirment HRW et Kerem Navot.

En conséquence, les propriétaires louant leur logement sur Airbnb n'ont « pas d'autre choix que de pratiquer la discrimination à l'encontre de leurs hôtes en raison de leur origine nationale ou ethnique », notent les deux ONG.

Le rapport a répertorié 139 logements proposés par Airbnb dans des colonies de Cisjordanie entre mars et juillet 2018 et 26 annonces pour Booking.com.

Dix sept de ces logements ont été construits sur des terrains reconnus appartenir, par les autorités israéliennes, à des Palestiniens avant d'être saisis, ajoute le rapport.

Interrogé par courrier électronique par l'AFP sur l'éventualité d'imiter Airbnb, Booking Holdings, basé aux États-Unis et propriétaire de Booking.com, n'a pas répondu dans un premier temps.

Des colons en colère

Moria Shapira, une Israélienne habitant la colonie sauvage d'Adei Ad en Cisjordanie et propriétaire d'un appartement qu'elle loue sur Airbnb, se dit « sous le choc » après la décision de la plateforme.

« Juste à côté de nous, à Ramallah et Rawabi, il y a des annonces de location sur Airbnb et ça ne me pose aucun problème », déclare-t-elle à l'AFP. « Mais on ne doit pas m'interdire de faire de même ».

Nati Rom, un avocat israélien vivant dans la colonie sauvage d'Esh Kodesh, souligne que la région a vu affluer des touristes depuis l'Italie, la Suède ou encore Singapour.

« C'est dommage de voir des organisations israéliennes nous causer du tort et encore plus dommage de voir Airbnb se soumettre à cette pression antisémite », a-t-il déploré, faisant référence à l'ONG Kerem Navot.

Le ministre israélien du Tourisme Yariv Levin a évoqué mardi des sanctions contre Airbnb sur la radio publique, qualifiant d'« hypocrite et révoltante » la décision de cette plateforme. Il a brandi la menace de plaintes qui seraient déposées aux États-Unis contre Airbnb dans les États où cela est possible.

Le gouvernement israélien, considéré comme le plus à droite de l'histoire du pays, combat farouchement depuis des années tout ce qui ressemble à une entreprise de boycott, qu'il dénonce comme une remise en cause de la légitimité d'Israël.

Environ 430 000 colons israéliens vivent une coexistence souvent conflictuelle avec plus de 2,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie, occupée depuis 1967 par Israël tandis qu'environ 200 000 Israéliens résident à Jérusalem-Est occupée et annexée.