Nouvelle escalade de violence à Gaza

Une nouvelle vague de violence a éclaté à la frontière séparant Israël de la bande de Gaza. Six combattants palestiniens ont été tués, rapporte-t-on du côté du Hamas.

Associated Press Jérusalem

Cette violence soudaine semble effacer tous les progrès réalisés dernièrement par Israël et le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza.

On ignore ce qui a déclenché les combats nocturnes.

La branche armée du Hamas a déclaré que des soldats israéliens avaient pénétré dans la bande de Gaza à bord d'un véhicule civil et ont abattu mortellement l'un de ses officiers. Des combattants palestiniens ont repéré le véhicule et l'ont poursuivi. L'aviation israélienne est alors intervenue, tuant «un certain nombre de personnes».

Les combats se poursuivaient, selon le Hamas.

De son côté, l'armée israélienne a annoncé qu'un «échange de tirs» a eu lieu à Gaza. L'équipe d'infiltration a pu revenir en Israël.

Selon le ministère palestinien de la Santé, six personnes, dont au moins cinq combattants du Hamas, ont été tuées et sept autres blessées. En Israël, l'armée a déclaré avoir intercepté deux roquettes lancées depuis Gaza tandis que les sirènes d'alerte aérienne continuaient de retentir.

Le premier ministre Benyamin Nétanyahou, en visite officielle en France, a annoncé son retour précipité pour faire face à cette nouvelle escalade de la violence.