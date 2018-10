Une vingtaine de morts, en majorité des écoliers, dans les intempéries en Jordanie

Dans ces intempéries, 35 personnes ont également été blessées, dont des membres des forces de l'ordre qui participaient aux opérations de secours, a précisé un responsable de la Défense civile à l'AFP.

Selon une source des services de sécurité, huit personnes sont toujours portées disparues et les recherches se poursuivent pour les retrouver.

Ce genre d'inondations dues à des pluies torrentielles n'est pas rare à cette période de l'année en Jordanie, mais les pertes humaines sont cette fois-ci particulièrement élevées.

« Le nombre des victimes s'est élevé à 21. Il s'agit pour la plupart d'écoliers âgés de 11 à 14 ans qui participaient à une sortie scolaire dans la région de la mer Morte », à quelque 50 km à l'ouest d'Amman, a affirmé le même responsable.

Des torrents d'eau ont emporté dans la mer les adolescents, qui étaient descendus de leur bus scolaire, selon une source des services de sécurité.

Parmi les morts, figurent aussi des passants qui se promenaient dans cette région touristique et qui ont été emportés par les flots, a indiqué la Défense civile, soulignant qu'un pont s'était par ailleurs effondré.

Selon une source médicale, trois des écoliers étaient Irakiens.

« Ma femme est décédée le mois dernier, et aujourd'hui mon fils est mort », criait un homme en pleurs, présenté comme étant de nationalité irakienne, dans des images transmises par la chaîne de télévision indépendante jordanienne Ro'ya.

Des informations circulant sur les réseaux sociaux ont fait état du refus de dernière minute de nombreux parents de laisser participer leurs enfants à cette sortie scolaire, à cause des avertissements météorologiques alarmants pour la journée de jeudi.

Le ministre de l'Éducation Azmi Mahafzah a promis une « enquête complète » pour déterminer les causes exactes ayant conduit à la mort des écoliers, indiquant que le bus avait emprunté une trajectoire différente de celle acceptée par son ministère.

« L'organisateur de la sortie scolaire assume l'entière responsabilité de ce qui est arrivé », a-t-il ajouté.

« Journée noire »

Selon une source au sein du ministère de l'Éducation, les écoliers se dirigeaient vers la réserve naturelle d'al-Azraq, à l'est d'Amman, et leur établissement avait reçu une semaine environ auparavant l'accord du ministère.

Les chaînes de télévision locales ont transmis en direct des images des opérations de recherche et de sauvetage, où l'ont peut voir des dizaines de secouristes et de membres des forces de sécurité, ainsi que des habitants, ratisser la zone côtière de la mer Morte dont les eaux ont pris une couleur de boue. Des bateaux participent également aux opérations.

La Direction de la Sûreté générale a indiqué que les routes conduisant à la zone sinistrée avaient été coupées dans les deux sens au niveau de la région de la mer Morte, depuis vendredi 7 h locales, « pour permettre la poursuite des opérations de recherche et de secours ».

« Journée noire », titre en une vendredi le quotidien jordanien indépendant Alghad, tandis que le journal gouvernemental Al-Rai déplore une « tragédie dans la mer Morte ».

Le roi Abdallah II, qui a annulé une visite prévue vendredi à Bahreïn pour suivre la situation, a présidé une réunion d'urgence des principaux organismes impliqués.

« Ma tristesse et ma douleur n'ont d'égal que ma colère contre tous ceux n'ayant pas pris les mesures qui auraient pu permettre d'éviter » cela, a écrit le souverain sur Twitter, tandis que la prière du mort était récitée dans les mosquées du royaume.

Jeudi, l'armée israélienne a annoncé avoir envoyé des hélicoptères pour aider aux opérations de recherche en Jordanie voisine.

La région de la mer Morte est située au point le plus bas du monde, à moins 420 mètres en dessous du niveau de la mer. Les intempéries peuvent y provoquer une soudaine et dangereuse montée des eaux et des glissements de terrain.