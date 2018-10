Khashoggi: une enquête sur Riyad par Riyad ?

Le Canada a publié mardi un communiqué commun des ministres des Affaires étrangères des pays du G7 stipulant que « l'Arabie saoudite doit mener rapidement une enquête minutieuse, crédible et transparente, en collaborant pleinement avec les autorités turques ».

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a affirmé mercredi matin qu'il « espère » voir ce processus « se faire », exprimant du même souffle le souhait que « la communauté internationale va surveiller de très près pour que ce soit crédible ».

Et si le gouvernement n'est pas satisfait, « on s'exprimera », a-t-il offert.

Le ministre a reconnu que « c'est sûr que les versions (du régime de Mohammed ben Salmane) ont changé au fil du temps », et que « ce qui a été présenté jusqu'à présent n'a pas été transparent et consistant (sic) et croyable » aux yeux d'Ottawa.

Mardi après-midi, il avait réclamé une enquête « indépendante et transparente ». Il a été forcé d'admettre mercredi qu'il n'avait pas vu la déclaration commune des alliés du G7 avant de se prononcer sur cette question.

Sa collègue aux Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a martelé à de nombreuses reprises depuis samedi dernier que les explications de Riyad sur le meurtre du journaliste dissident, tué et démembré au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, n'étaient ni « crédibles » ni « cohérentes ».

Chez Amnistie internationale, on souhaite qu'une investigation soit menée par les Nations unies, car on redoute que l'affaire « risque de faire l'objet d'un accord politique » ; on juge qu'« une enquête indépendante et impartiale de l'ONU aidera à révéler la vérité et les faits ».