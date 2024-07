La planète se tend ? Les Jeux olympiques aussi. Entre l’absence de la Russie et la présence contestée d’Israël, Paris 2024 cherche le juste équilibre.

Les plus politiques depuis la fin de la guerre froide

Les Jeux olympiques ont toujours été un reflet de la situation mondiale. Et cette édition 2024 ne fera pas exception, estime Jean-Baptiste Guégan, enseignant à Sciences Po en géopolitique du sport. Pour cet expert, ces Jeux seront carrément les plus politiques à avoir lieu depuis la fin de la guerre froide, en raison du contexte international, notamment les conflits dans la bande de Gaza et en Ukraine. « Vous avez toutes les conditions qu’on avait au moment de la guerre froide et vous ajoutez une quantité de risques et des menaces qu’on n’avait jamais eues avant », précise M. Guégan. Il cite le « risque numérique informationnel », le « risque de cyberattaque », le « risque terroriste » et même le « risque sanitaire » dû au retour de la COVID. Sans oublier le « risque organisationnel », la France n’étant jamais à l’abri d’une grève ou d’un couac…

PHOTO KIRILL KUDRYAVTSEV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le torchon brûle entre la Russie et le Comité international olympique (CIO) depuis le scandale de dopage lié aux Jeux de Sotchi en 2014.

L’absence de la Russie (et de la Biélorussie)

Le torchon brûle entre la Russie et le Comité international olympique (CIO) depuis le scandale de dopage lié aux Jeux de Sotchi en 2014. L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a exacerbé ces tensions. Dans la foulée des sanctions à l’endroit de Moscou, le CIO a exclu les comités olympiques russe et biélorusse des compétitions internationales. Mais il est progressivement revenu sur sa décision, autorisant un certain nombre d’athlètes russes et biélorusses à participer, sous bannière neutre et sous certaines conditions, à savoir ne pas avoir de lien avec l’armée russe et ne pas exprimer de prises de position proguerre. Trente et un athlètes se sont dûment qualifiés en tenant compte de ces contraintes. Selon un rapport publié cette semaine par l’ONG Global Rights Compliance, une dizaine d’athlètes russes n’ont toutefois pas respecté cette entente, comme la cycliste russe Alena Ivanchenko, qui aurait « aimé » une publication sur les réseaux sociaux où l’on peut voir Staline avec la citation : « Une trêve avec l’ennemi est possible après sa destruction. »

La présence contestée d’Israël

Pourquoi exclure le comité olympique russe et pas celui d’Israël, considérant les plus de 38 000 morts dans la bande de Gaza depuis neuf mois ? Certains voient là l’exemple d’une politique du « deux poids, deux mesures ». Parmi les arguments avancés pour expliquer cette différence de traitement, il y a le fait que la Russie mène une « guerre d’agression », alors qu’Israël ne faisait que riposter à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. En outre, l’exclusion de la Russie suit le train des sanctions internationales, et vient couronner 10 ans de tensions avec le CIO.

Jean-Baptiste Géguan convient malgré tout que les règles du Comité international olympique sont peu lisibles. « Effectivement, c’est une incohérence, convient-il. On est face à une contradiction du mouvement olympique qui fait que, parfois, la géométrie des sanctions peut être variable. »

PHOTO BENOIT TESSIER, REUTERS Pourquoi exclure le comité olympique russe et pas celui d’Israël, considérant les plus de 38 000 morts dans la bande de Gaza depuis neuf mois ?

L’expert rappelle cependant que les JO perdraient beaucoup de participants si on commençait à exclure tous les pays qui ont une tache à leur dossier. « Si on empêche les Israéliens, alors on enlève les Chinois à cause des Ouïghours et de Taïwan, les Saoudiens qui financent la guerre au Yémen depuis 10 ans, l’Érythrée qui est une prison à ciel ouvert, on pourrait poser la question de la présence du Venezuela qui a un leader autoritaire… cela ferait au moins 60 pays en moins. »

En début de semaine, le Comité olympique palestinien a requis l’exclusion des athlètes israéliens, au motif qu’Israël avait violé la trêve olympique après avoir mené des bombardements sur Gaza « ayant eu pour conséquences des victimes civiles ». Une démarche tardive, qui étonne la sociologue du sport Carole Gomez, de l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS). « On peut se demander pourquoi cette demande n’est pas intervenue plus tôt, s’étonne Mme Gomez. Peut-être que le Comité olympique palestinien voulait attendre que la trêve olympique débute pour avoir plus d’effet. »

Un enjeu de « branding » pour la France

Après des élections législatives aux conséquences inattendues, la France sera au centre de l’attention mondiale en accueillant les JO. Pour Jean-Baptiste Guégan, cela implique beaucoup de pression pour l’Hexagone, qui dépend en partie de cet évènement pour consolider son image à l’international et faire oublier les représentations négatives (attentats, gilets jaunes, montée de l’extrême droite). « On a vraiment un impératif de branding national », dit-il.

PHOTO PASCAL LE SEGRETAIN, REUTERS Le président français Emmanuel Macron lors la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris

« Le moindre couac en matière d’organisation va être vu par le reste du monde, ajoute Carole Gomez. De la même façon, si tout se déroule comme prévu, si des records tombent, ça va aussi être une façon pour la France de mettre en avant sa puissance symbolique, sa puissance sportive et sa puissance diplomatique. » L’experte conseille de suivre le ballet diplomatique qui se déroulera dans la tribune VIP lors de la cérémonie d’ouverture. Avec qui va se placer le président Emmanuel Macron, à qui il va serrer la main, avec qui il va passer du temps. C’est le récit national qui se fait là.

PHOTO KIN CHEUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS On a un peu oublié ces derniers mois les tensions importantes entre les États-Unis et la Chine.

Rivalité sino-américaine

On a un peu oublié ces derniers mois les tensions importantes entre les États-Unis et la Chine. Il n’est pas exclu que celles-ci refassent surface lors des Jeux, considérant que c’est un enjeu majeur pour ces deux États de réussir les JO et montrer sa supériorité face à l’autre. « Cette opposition va se jouer à tous les niveaux. Sur le plan du sport, mais aussi dans les instances. Comment les comités nationaux vont réagir. Comment l’antidopage va réagir, comment les chefs d’État vont réagir. » Des questions qui valent aussi pour Taïwan, qui pourrait vouloir profiter de ces Jeux pour alimenter son récit national face à la Chine.

PHOTO BRIAN SNYDER, REUTERS Il faudra prêter attention lors de Jeux au Soudan du Sud, indépendant depuis 2011 et plus récent pays membre de l’ONU.

Soudan du Sud : un pays à suivre

Dans un registre plus positif, Jean-Baptiste Guégan suggère de prêter attention au Soudan du Sud, indépendant depuis 2011 et plus récent pays membre de l’ONU. Il insiste tout particulièrement sur « l’incroyable » équipe de basketball, qui a bien failli battre les États-Unis en match préparatoire. « S’il y a un truc à regarder, c’est ça, précise M. Guégan. Ils vont vraiment se servir de ces Jeux pour marquer la présence du Soudan du Sud sur la carte et faire exister ce pays. Les joueurs en sont conscients, eux-mêmes le disent… »

La fin des maillots nationaux ?

Apolitiques, les Jeux ? En théorie peut-être. Dans les faits, on constate que c’est tout le contraire. Tant que les participants seront classés par pays, la neutralité olympique demeurera un mythe, voire une hypocrisie. « La seule solution pour le CIO serait de mettre fin aux maillots nationaux, conclut Patrick Clastres, professeur à l’Université de Lausanne, auteur de plusieurs écrits sur l’histoire des JO. Il y a beaucoup de sports où il n’y en a plus, comme le tennis. L’appartenance à un pays est un moteur émotionnel qui a été réactivé par la presse internationale, qui prospère sur ce créneau et qui sert bien la cause des mouvements nationalistes. Le CIO est pris dans ce piège… »