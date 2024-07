Le sénateur et ex-adjoint en logement à la maire de Paris Ian Brossat est catégorique : les Jeux olympiques doivent pouvoir démontrer « qu’ils peuvent être autre chose qu’une machine à gentrifier ». La multiplication des manœuvres frauduleuses en matière de logement l’inquiète, au point où il a proposé ces derniers mois une trêve des expulsions locatives.

« On a affaire à des propriétaires qui se débarrassent de leurs locataires pour louer leurs logements sur des plateformes de location touristique, ce qui fait que les locataires considèrent qu’ils sont obligés de partir. Mais dans la réalité, la loi souvent les protège, sauf qu’ils n’ont pas toujours les moyens de se défendre », explique M. Brossat en entrevue avec La Presse, dans ses bureaux de l’hôtel de ville de Paris.

Il a déposé une proposition de loi dans les derniers mois pour imposer une « trêve olympique » sur l’expulsion locative. « On a déjà une trêve hivernale en France qui, en gros, dure de novembre à mars. L’objectif, ça aurait été de faire une trêve équivalente pour cette année et qu’en réalité, 2024 soit une année blanche en matière d’expulsions », note l’élu.

M. Brossat rappelle d’ailleurs que le gouvernement d’Emmanuel Macron avait procédé à ce type de mesures pendant la COVID-19, en 2020. « Il aurait été tout à fait possible de le faire en 2024 pour éviter le pire. »

Selon lui, le fait est malheureusement que « le gouvernement a pris un parti très pro-propriétaires » pour les Jeux olympiques. « On refuse de prendre cette mesure en considérant que le propriétaire doit être libre de faire ce qu’il veut de son logement. Certes, mais simplement, si ça a été possible pendant la COVID, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible de le faire aujourd’hui », poursuit-il.

« On joue à armes inégales »

Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Paris « mène une action puissante pour le développement de logements sociaux », estime le sénateur. Leur nombre a d’ailleurs bondi de 13 % au début des années 2000 à environ 25 % en 2024, par rapport à la taille globale du parc locatif.

PHOTO HENRI OUELLETTE-VÉZINA, LA PRESSE Le sénateur français Ian Brossat

Sur l’encadrement des loyers, la régulation d’Airbnb, l’administration Hidalgo a quand même développé des dispositifs de régulation très positifs, mais on joue à armes inégales. C’est comme un peu David contre Goliath. Le marché est plus puissant, même quand il s’agit de Paris. Le sénateur français Ian Brossat

Et comme dans une période olympique, « la location touristique est exacerbée au détriment de la location classique », le sénateur affirme qu’il serait intéressant de décentraliser les pouvoirs. « En France, on est un pays très centralisé, donc les mécanismes dépendent de l’État. Aujourd’hui la Ville de Paris n’a pas les moyens de décider d’une trêve sur le plan institutionnel. C’est dommage. Moi, je serais favorable à plus de décentralisation dans le contexte », affirme-t-il.

En fin de compte, l’ancien adjoint au logement de la maire Hidalgo se dit « favorable aux JO, mais à la condition que ce soient d’abord les quartiers populaires qui en profitent ».

« Dans le 18e arrondissement, à la porte de la Chapelle, les Jeux ont quand même permis de transformer complètement [le quartier] avec l’implantation du seul équipement public qui est l’aréna venant d’être ouvert, avec des équipements de proximité à l’intérieur qui vont profiter aux habitants. Toute la voirie a été transformée aussi, et nous l’avons fait sans gentrifier le quartier. C’est possible de le faire ainsi, partout », conclut-il.