La France se refuse toujours à une exploration en profondeur de ses actions comme puissance colonisatrice, et la montée en force de la droite radicale dans le pays promet de rendre l’exercice encore plus compliqué, prévient Fabrice Riceputi.

L’historien français note que le passé colonial du pays représente pour nombre de personnes liées à ce courant idéologique « une sorte d’âge d’or » et va de pair avec une forme de xénophobie peu compatible avec une réflexion approfondie.

La « guerre » aux immigrés et la « diabolisation » de l’islam sont « l’héritage direct » de l’époque coloniale et ont été largement utilisées, dit-il, par le Front national et son fondateur, Jean-Marie Le Pen, pour construire le parti, précurseur du Rassemblement national de sa fille Marine. La formation a récemment remporté les élections européennes et aspire à prendre la tête du gouvernement français à l’issue d’élections législatives anticipées.

PHOTO DOMINIQUE FAGET, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE En visite en Nouvelle-Calédonie en septembre 1985, Jean-Marie Le Pen, président du Front national (FN), porte le béret d’ancien officier d’Algérie, lors d’une réunion d’anciens combattants à Nouméa.

M. Riceputi a documenté dans un livre paru en début d’année le rôle de Jean-Marie Le Pen dans des cas de torture survenus durant le conflit en Algérie après que des journalistes ont mis en doute sa participation à de tels abus.

« L’aveuglement » face aux actions passées de l’ancien militaire, note l’historien, est une autre manifestation d’une forme d’aphasie sociétale qui empêche de reconnaître que des crimes contre l’humanité ont été perpétrés en Algérie et « dans bien d’autres colonies » au nom de la République française.

Le président Emmanuel Macron « ne cesse de prendre des initiatives mémorielles », favorisant notamment la restitution d’œuvres africaines conservées dans des musées français, mais évite les « sujets qui fâchent », note M. Riceputi.

Une reconnaissance des grands crimes coloniaux reste toujours impossible. Fabrice Riceputi, historien

La droite traditionnelle a aussi contribué à restreindre les débats sur la colonisation, notamment en faisant voter en 2005 un projet de loi prévoyant que les manuels scolaires d’histoire devaient reconnaître « le rôle positif de la présence française outre-mer ».

L’article a été retiré à la suite d’une vive controverse, mais l’opposition à la « repentance » revient souvent lorsqu’il est question de discuter de l’héritage colonial français.

L’ex-président Nicolas Sarkozy en avait même fait une « doctrine d’État », note M. Riceputi, qui s’alarme de constater que les chercheurs critiques de la France coloniale sont aujourd’hui régulièrement accusés « de se mettre au service des minorités ethniques ».

PHOTO LUDOVIC MARIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’ex-président Nicolas Sarkozy, en mars 2021

Dans une entrevue au magazine Le Point en 2021, l’ancien chef d’État a dénoncé la repentance « systémique » tout en précisant qu’un « pays doit savoir reconnaître les heures sombres de son histoire comme les glorieuses ».

Plutôt que de dépeindre la colonisation comme « un crime contre l’humanité », comme l’a déjà suggéré Emmanuel Macron dans une sortie controversée, Nicolas Sarkozy préfère parler de « faute » et relève qu’il y a eu « des souffrances et des erreurs des deux côtés ».

Selon M. Riceputi, l’excuse dite « des deux côtés » est de plus en plus souvent utilisée lorsque la négation ou l’occultation sont rendues difficiles par l’accumulation de travaux historiques bien documentés.

Dans le cas de la guerre d’Algérie, le stratagème renvoie dos à dos de manière « absurde » les violences perpétrées par les indépendantistes pour se libérer du joug français et la répression tous azimuts exercée par un « État surpuissant » qui a orchestré notamment des massacres de civils en guise de représailles.

« Il y a encore des gens pour dire que c’était merveilleux, la colonisation, qu’on a apporté la civilisation à des populations ingrates. C’est absurde », déplore M. Riceputi.