Incendies de forêt Des centaines de pompiers luttent contre des incendies de forêt en Grèce

(Athènes) Un important incendie de forêt faisait rage lundi dans la banlieue nord de la capitale grecque, déclenchant de nombreux ordres d’évacuation dans les banlieues et les zones périphériques d’Athènes, alors que des vents violents et tourbillonnants gênaient les efforts de centaines de pompiers et de dizaines d’avions-citernes.