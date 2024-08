(Athènes) Un important incendie de forêt faisait rage lundi dans la banlieue nord de la capitale grecque, déclenchant de nombreux ordres d’évacuation dans les banlieues et les zones périphériques d’Athènes, alors que des vents violents et tourbillonnants gênaient les efforts de centaines de pompiers et de dizaines d’avions-citernes.

Elena Becatoros Associated Press

L’incendie a débuté dimanche près du lac Marathon, à environ 35 kilomètres au nord-est d’Athènes. Il a traversé le mont Pendeli et a atteint la banlieue nord de la capitale, où il a brûlé plusieurs maisons et commerces.

La Grèce est passée en état d’alerte maximale, mais tard dans la nuit de lundi, une baisse des vents a redonné de l’espoir et les autorités ont fait état de progrès dans la lutte contre l’incendie massif et rapide qui a engendré des flammes de plus de 25 mètres de haut.

PHOTO ANGELOS TZORTZINIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Des habitants se protègent la bouche de l’épaisse fumée provoquée par un incendie de forêt près de Penteli, le 12 août.

Le porte-parole des pompiers, le colonel Vassileios Vathrakogiannis, a indiqué que les pompiers ne combattaient plus un seul front, mais « de nombreux incendies localisés actifs », principalement autour de Marathon et Pendeli.

Les pompiers grecs devaient être renforcés par des forces d’autres pays dès mardi, après qu’Athènes a demandé l’aide internationale, activant le mécanisme de protection civile mutuelle de l’Europe.

Pannes de courant, blessés et entraide

Une couverture de fumée et de cendres enveloppait le centre d’Athènes tandis que des coupures de courant ont touché certaines parties de la capitale grecque et affecté les feux de circulation aux principaux carrefours centraux.

Les autorités ont déclaré qu’au moins 18 personnes ont été blessées, principalement en raison de l’inhalation de fumée, alors que l’incendie a atteint les sections périphériques d’une banlieue. L’Observatoire national grec a confirmé lundi soir que des images satellites montrent que l’incendie a touché environ 25 000 acres.

PHOTO ANGELOS TZORTZINIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Des pompiers tentent d’éteindre un incendie de forêt près de Penteli, le 12 août.

La France fournira un hélicoptère et 200 pompiers avec 28 camions de pompiers ; l’Italie, deux avions-largueurs d’eau, et la République tchèque, 75 pompiers et 25 véhicules, ont indiqué des responsables. La Serbie et la Roumanie préparaient également de l’aide. Le ministère des Affaires étrangères de la Turquie voisine a déclaré qu’il enverrait deux avions de lutte contre les incendies et un hélicoptère, tandis que l’Espagne préparait également des renforts à envoyer en Grèce.

L’incendie a ravagé des forêts de pins asséchées par des vagues de chaleur répétées cet été. Juin et juillet ont été les mois les plus chauds jamais enregistrés en Grèce, qui a également enregistré son hiver le plus chaud de son histoire. Le début précoce de la saison des incendies cette année a mis à rude épreuve les forces de lutte contre les incendies de la Grèce.

Le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile, Vassílios Kikílias, a affirmé plus tôt lundi qu’il s’agissait d’« un incendie exceptionnellement dangereux, que nous combattons depuis plus de 20 heures dans des circonstances dramatiques ». Certaines zones en feu sur le mont Pendeli étaient particulièrement difficiles d’accès, a-t-il ajouté.

Évacuations

Trois hôpitaux, dont un hôpital pour enfants, deux monastères et un foyer pour enfants ont été évacués lundi après-midi. Les téléphones portables de la région ont reçu au moins 30 alertes avertissant les gens de fuir.

Plus de 700 pompiers, soutenus par 27 équipes spéciales de lutte contre les incendies de forêt et des membres des forces armées, luttaient contre les flammes, avec 190 véhicules, 17 avions-largueurs d’eau et 16 hélicoptères.

PHOTO ANGELOS TZORTZINIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Une femme monte dans une voiture avec l’aide des pompiers pour évacuer lors d’un incendie de forêt à Dioné, le 12 août

Trois hôpitaux d’Athènes étaient en état d’alerte renforcée, tandis que les ambulanciers et les ambulances traitaient cinq pompiers pour des brûlures légères et des problèmes respiratoires, et au moins 13 civils. L’Association médicale d’Athènes a averti les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants et les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques d’être extrêmement prudents.

Les gardes-côtes grecs ont détourné tous les traversiers d’un port voisin desservant plusieurs îles de la mer Égée vers un autre port. Des salles de sport et des hôtels ont été transformés en centres d’évacuation.

La police a indiqué que 380 policiers ont participé aux évacuations et ont aidé à éloigner plus de 250 personnes de la trajectoire des flammes.

PHOTO ANGELOS TZORTZINIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Cette photo montre le Parthénon au sommet de la colline de l’Acropole dans un nuage de fumée provenant d’un incendie de forêt, le 12 août à Athènes.

Les autorités ont affirmé que certaines personnes qui refusaient de quitter leur domicile se sont retrouvées piégées par la suite et ont dû être secourues, mettant en danger la vie des pompiers.

On ignore toutefois combien d’entre elles étaient parties en vacances au plus fort de la saison estivale, et combien avaient obéi aux ordres d’évacuation ou étaient restées seules pour lutter contre l’incendie.