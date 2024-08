(Moscou) « Il ne s’agit pas de politique, il s’agit de vie humaine ». À Moscou, des bénévoles s’organisent pour venir en aide aux populations déplacées par l’incursion ukrainienne dans la région frontalière de Koursk, les dons servant à pallier un État parfois jugé défaillant.

Agence France-Presse

Les sacs en plastique s’empilent dans le centre de collecte : vêtements, sacs de couchage, nourriture pour bébé, produits hygiéniques, jouets, articles pour animaux domestiques… Dehors, sur le trottoir, une pancarte manuscrite : « Aide humanitaire pour le centre de collecte de Koursk ».

À l’origine de cette mobilisation citoyenne, les partis d’Ekaterina Dountsova et de Boris Nadejdine, deux Russes qui ont tenté de prendre part à l’élection présidentielle de mars sur des programmes pro-paix, mais dont les candidatures ont été écartées.

« Il ne s’agit pas de politique, il s’agit de vie humaine », explique à l’AFP Ekaterina Dobrinina, une bénévole de 22 ans.

« Franchement, je ne me soucie pas du type de personne que j’aide. L’important, c’est que je l’aide et qu’elle s’en sorte », ajoute la militante du mouvement des « Jeunes de L’Aube », le parti de Mme Dountsova.

L’Ukraine, qui tente depuis février 2022 de repousser une offensive russe contre son territoire, a lancé le 6 août une incursion armée d’une envergure sans précédent dans la région frontalière russe de Koursk.

Quelque 121 000 personnes ont été évacuées de la région russe de Koursk, frontalière de l’Ukraine, en raison d’une incursion ukrainienne armée en cours depuis environ une semaine, a déclaré lundi le gouverneur par intérim, Alexeï Smirnov.

C’est aussi samedi que le centre de collecte a ouvert dans un quartier relativement central de la capitale russe.

Bien aidés par les réseaux sociaux et par les appels lancés par la vedette du rap russe, Noize MC, les bénévoles disent avoir reçu des dizaines de dons en l’espace de deux jours.

PHOTO ASSOCIATED PRESS Des personnes évacuées de la région de Koursk font la queue pour recevoir de l’aide humanitaire dans un centre de distribution, le lundi 12 août 2024.

L’État pointé du doigt

Sage-femme de 28 ans, Daria Tchistopolskaïa est venue déposer des jouets qu’elle aurait sinon donnés à des proches ou remisés dans la datcha familiale.

« L’État ne se préoccupe pas assez de ces personnes et les gens eux-mêmes devraient s’entraider dans de telles situations », affirme-t-elle.

À ses côtés, son fils fait ses adieux à son dinosaure en peluche vert qu’il remet aux volontaires en mains propres.

« Je pense que les civils qui ont été touchés […] ne sont pas suffisamment aidés », déplore aussi Kirill Borzov, travailleur informatique venu apporter de la nourriture pour bébé. « Tout ce que je peux faire pour aider, j’essaie de le faire aujourd’hui ».

Le premier ministre Mikhaïl Michoustine a toutefois assuré lundi vouloir apporter « un soutien maximal », en annonçant une aide d’environ 18 millions d’euros (27 millions de dollars canadiens) à destination des déplacés qui ont perdu leur logement.

PHOTO ANATOLIY ZHDANOV, ARCHIVES REUTERS Un homme se tient à côté des restes brûlés de voitures dans la cour d’un immeuble résidentiel touché par des débris d’un missile ukrainien, à Koursk, le 11 août 2024.

Ivan, un avocat de 31 ans, a lui apporté des T-shirts, une chemise, un pantalon et une paire de baskets « en bon état », précise-t-il, que « quelqu’un pourra utiliser ».

« Nos compatriotes souffrent », dit-il. « Dans des moments comme celui-ci, nous devons faire preuve de solidarité ».

Une fois triés, les dons sont notamment envoyés à Voronej, une cité à quelque 200 kilomètres à l’est de la ville de Koursk, d’où ils sont redistribués aux personnes dans le besoin, explique Ekaterina Dobrinina.

« Nous aidons les gens avant tout. Pas le passeport, ni l’affiliation religieuse, mais les personnes elles-mêmes », dit-elle. « C’est important que les gens quittent ces endroits dangereux ou qu’ils y vivent aussi confortablement que possible ».