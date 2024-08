(Penteli) La protection civile grecque a ordonné lundi l’évacuation de nouvelles localités de la banlieue nord-est d’Athènes, après celle de la ville de Marathon la veille, face à un violent incendie qui a démarré dimanche et se rapproche rapidement de la capitale.

Anna Maria JAKUBEK Agence France-Presse

« Les forces de la protection civile ont livré bataille toute la nuit et malgré des efforts surhumains, l’incendie continue de se propager très vite et se dirige vers Penteli », a expliqué lors d’un point presse lundi matin Vassilis Vathrakogiannis, porte-parole des pompiers.

Au moins cinq nouvelles localités ont été évacuées au petit matin, de même que deux hôpitaux, l’un pédiatrique et l’autre militaire, à Penteli, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de la capitale.

Vingt-neuf enfants hospitalisés ont été déplacés vers des hôpitaux athéniens, selon le président de la confédération des employés des hôpitaux publics, Michalis Giannakos.

« Incendie de forêt près de vous. Suivez les instructions des autorités », a écrit la protection civile dans des textos envoyés à toute personne se trouvant dans la région concernée, avec des indications quant à la direction à prendre pour les évacuations.

PHOTO ANGELOS TZORTZINIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Une femme monte dans une voiture avec l’aide des pompiers pour évacuer lors d’un incendie de forêt à Dioné, le 12 août

Les autorités grecques ont ouvert le stade olympique OAKA, dans le nord d’Athènes, pour accueillir les milliers de personnes déplacées.

L’incendie avait déjà entraîné l’évacuation dans la nuit de huit villages et de la ville historique de Marathon, à 40 km au nord-est d’Athènes, qui compte plus de 7000 habitants. Ceux-ci ont été dirigés vers la ville côtière de Nea Makri.

Cet incendie a ravivé les souvenirs de la catastrophe de Mati, la zone côtière qui est aussi proche de Marathon et où 104 personnes sont mortes en juillet 2018 dans une tragédie imputée aux retards et aux erreurs d’évacuation.

« Nous faisons face à une catastrophe biblique. Toute notre municipalité est en proie aux flammes et vit des moments difficiles », a déclaré à la chaîne de télévision Skai le maire de Marathon, Stergios Tsirkas.

D’après la chaîne de télévision publique ERT, le front de l’incendie fait désormais plus de 30 kilomètres.

Un total de 670 pompiers et 183 véhicules ont été déployés, et 32 avions survolent la zone depuis qu’il fait jour, a précisé le ministre de la Protection civile Vassilis Kikilias lors d’un point presse.

PHOTO MICHAEL VARAKLAS, ASSOCIATED PRESS Des pompiers opèrent à Dioni, le 12 août.

« Les vents sont encore aujourd’hui de 7 sur l’échelle de Beaufort […] Malgré une intervention rapide [samedi] en cinq minutes seulement, nous n’avons pas réussi à maîtriser l’incendie », a également noté le ministre.

« Nous travaillons tous 24 heures sur 24 », a déclaré un pompier Marinos Peristeropoulos, tentant d’éteindre l’incendie à Grammatiko, un des fronts les plus difficiles. « Le feu s’est propagé très rapidement à cause du vent fort », a-t-il déclaré à l’AFP.

Alors que la fumée atteint la capitale grecque, l’Union des pneumologues a averti qu’il fallait éviter de faire de l’exercice en extérieur, et que les femmes enceintes et les personnes fragiles devaient particulièrement limiter leurs déplacements en extérieur.

Les incendies ont conduit le premier ministre Kyriakos Mitsotakis à interrompre ses vacances pour rentrer dimanche soir à Athènes.

Oliviers brûlés

Dimanche après-midi, les pompiers étaient parvenus à maîtriser 33 des 40 départs d’incendie qui s’étaient déclarés au cours des dernières 24 heures.

Mais l’incendie a continué à progresser dans un contexte d’alerte aux conditions météorologiques extrêmes pour le reste de la semaine. Et les fumées recouvrent désormais une partie d’Athènes.

PHOTO ANGELOS TZORTZINIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Cette photo montre le Parthénon au sommet de la colline de l’Acropole dans un nuage de fumée provenant d’un incendie de forêt, le 12 août à Athènes.

Des températures de 39 °C et des vents dépassant les 50 km/h sont encore attendus lundi dans la région ce lundi, selon les services météorologiques.

La Grèce est particulièrement vulnérable aux incendies de forêt cet été, après un hiver particulièrement sec. Les mois de juin et de juillet ont été les plus chauds depuis le début de la collecte des statistiques en 1960.

Giorgos Tsevas, 48 ans, originaire de Polydendri, un village situé près du front de l’incendie et dont le nom signifie en grec « beaucoup d’arbres », était désespéré dimanche : « Tout brûle. J’avais 200 oliviers, ils ont tous disparu ».

Kostas Lagouvardos, directeur de recherche à l’Observatoire d’Athènes, avait prévenu dimanche sur la chaîne ERTNews que la réponse aux départs de feu devait être rapide, faute de quoi les incendies deviendraient incontrôlables compte tenu des conditions météorologiques actuelles.

Les scientifiques avertissent que les émissions de combustibles fossiles aggravent la durée, la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur dans le monde entier.

Selon le groupe d’experts intergouvernemental des Nations unies sur le climat, la hausse des températures entraîne un allongement de la saison des incendies de forêt et une augmentation de la superficie brûlée par les flammes dans le monde entier.

D’autres régions d’Europe sont également aux prises avec des températures élevées cette semaine.

En Italie, aux prises avec l’une des pires sécheresses de ces 50 dernières années, le mercure est attendu à 38 °C à l’ombre lundi à Rome et ne doit pas descendre sous les 36 °C cette semaine, avec des valeurs nocturnes qui peinent à redescendre. À Palerme, 26 °C ont été relevés dans la nuit de dimanche à lundi.

Dans le sud des Pays-Bas, on s’attend à des températures comprises entre 32 et 35 degrés Celsius, aggravées par une humidité élevée. Et à Paris, le mercure devrait atteindre les 36/38 °C.