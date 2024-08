La Russie a été prise de court par une incursion des forces ukrainiennes sur son territoire

Andrew E. Kramer The New York Times

(Kyiv) Après des mois de perte de terrain face à la Russie dans des batailles brutales en Ukraine, Kyiv a changé de tactique cette semaine avec une attaque-surprise sur le sol russe qui a pris Moscou au dépourvu et ouvert un nouveau front dans cette guerre qui dure depuis 30 mois.

Les forces ukrainiennes ont percé les défenses frontalières russes et se sont emparées de plusieurs localités lors de combats qui faisaient toujours rage jeudi, selon des responsables russes, un soldat ukrainien et des analystes. L’attaque a déclenché l’état d’urgence dans une région de l’ouest de la Russie. Des colonnes de blindés ukrainiens ont été filmées en train de se déplacer sur des routes situées jusqu’à 10 km à l’intérieur de la Russie.

Certains analystes militaires se demandent toutefois pourquoi l’Ukraine consacre ses maigres ressources à un assaut risqué dans une nouvelle région, alors qu’elle mène des batailles rangées pour conserver ses positions sur son propre territoire.

Il n’était pas clair si l’Ukraine tenterait d’occuper la zone. Quelle que soit la prochaine étape pour les forces ukrainiennes, l’attaque, menée avec du matériel fourni par les Américains, a semé le désarroi au sein des forces russes. Des véhicules blindés de construction américaine ont également été filmés en train d’exploser lors d’une contre-attaque russe.

L’objectif était de déplacer les combats – ainsi que les soldats et les armes russes – sur le territoire de la Russie et d’alléger la pression de l’offensive de Moscou dans l’est de l’Ukraine, a déclaré un haut fonctionnaire ukrainien. Il a témoigné sous le couvert de l’anonymat, l’Ukraine n’ayant pas reconnu officiellement que ses soldats combattaient en Russie.

Nous sommes en guerre. Pourquoi la Russie pourrait-elle le faire et pas nous ? Haut fonctionnaire ukrainien

Jusqu’à présent, l’assaut s’est déroulé « avec beaucoup plus de succès » que les précédents raids transfrontaliers, a déclaré le haut fonctionnaire.

1000 soldats ukrainiens

Opérant subrepticement pour échapper à la reconnaissance et aux espions russes, l’Ukraine a rassemblé une force que le plus haut général russe a estimée à 1000 soldats pour un assaut mécanisé à la frontière russe, une initiative audacieuse après des échecs répétés au cours de l’année et demie écoulée.

À Washington, le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré mercredi que l’utilisation d’armes et de munitions fournies par les États-Unis à l’Ukraine lors de l’attaque ne violait pas la politique américaine.

Andriy Zahorodniouk, ancien ministre ukrainien de la Défense qui conseille toujours le gouvernement, a affirmé que l’objectif n’était pas de conserver le territoire à long terme, mais plutôt de défier les Russes, de « détourner leurs forces, leur attention et leurs ressources » et de « montrer qu’ils n’ont pas de réserves ni de capacité de résilience ».

Konrad Muzyka, analyste militaire pour Rochan Consulting en Pologne, écrit dans l’infolettre Ukraine Conflict Monitor que l’Ukraine pourrait en bénéficier si l’attaque réduisait les attaques russes dans la région de Donetsk et lui permettait de maintenir une présence dans la région russe de Koursk pour améliorer sa position de négociation. En revanche, l’Ukraine serait perdante si ses troupes étaient repoussées avec de lourdes pertes.

Il n’y a pas de juste milieu. L’opération est audacieuse. Voyons ce que les prochains jours nous réservent. Konrad Muzyka, analyste militaire pour Rochan Consulting

Les analystes militaires se disent sceptiques quant au fait que la Russie, qui dispose d’une armée et d’un arsenal bien plus importants que ceux de l’Ukraine, soit obligée de détourner ses forces combattant à l’intérieur de l’Ukraine pour défendre sa frontière. La Russie dispose de réserves de soldats conscrits que sa politique lui interdit de déployer en Ukraine, mais qu’elle pourrait déployer sur son territoire.

« Pression » accentuée

L’Ukraine est restée totalement muette au sujet de l’attaque, qui a commencé mardi. Dans un discours prononcé mercredi, le président Volodymyr Zelensky a semblé faire allusion à l’objectif de faire augmenter le coût de la guerre pour les Russes sans reconnaître directement l’incursion ukrainienne. « Plus la pression sera forte sur la Russie – l’agresseur qui a apporté la guerre en Ukraine –, plus la paix sera proche », a-t-il souligné.

Dans son discours de jeudi, M. Zelensky a de nouveau évoqué indirectement l’attaque ukrainienne en déclarant : « La Russie a apporté la guerre sur notre territoire et devrait ressentir ce qu’elle a fait. »

La surprise a joué un rôle essentiel, a fait remarquer Roman Kostenko, secrétaire de la commission de la défense et du renseignement du Parlement ukrainien, lors d’une entrevue.

« Il était évident que la Russie n’était pas préparée et ce fut une surprise totale », a-t-il déclaré. « C’est rare dans une guerre moderne. »

Selon lui, l’Ukraine doit se battre là où les conditions lui sont favorables, que ce soit en Russie ou le long de la ligne de front à l’intérieur du pays. « Notre volonté de frapper de cette manière, ici ou ailleurs, obligera la Russie à déployer des troupes pour y répondre. »

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times.

