Le suspect voulait « tuer autant de gens que possible »

(Vienne) Les deux suspects impliqués dans un complot déjoué visant à attaquer les spectacles de Taylor Swift à Vienne semblaient inspirés par le groupe État islamique et Al-Qaïda et les enquêteurs ont trouvé du matériel servant à fabriquer des bombes dans l’une de leurs maisons, selon les autorités.

Philipp-Moritz Jenne, Stefanie Dazio et Kirsten Grieshaber Associated Press

L’un des deux suspects a même avoué qu’il avait prévu de « tuer autant de personnes que possible en dehors de la salle de concert », ont relaté les responsables.

Trois concerts à guichets fermés ont été annulés mercredi en raison du complot, qui a dévasté les « Swifties » du monde entier. Beaucoup d’entre eux avaient dépensé des milliers de dollars en frais de voyage et d’hébergement dans la capitale autrichienne pour assister aux concerts prévus au stade Ernst-Happel.

Les organisateurs des concerts ont déclaré qu’ils maintenaient leur décision, affirmant qu’ils s’attendaient à ce que jusqu’à 65 000 spectateurs soient présents à l’intérieur du stade à chaque spectacle et jusqu’à 30 000 spectateurs à l’extérieur, où les suspects envisageaient de frapper, selon les autorités.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a défendu la décision d’annuler les concerts, affirmant que les arrestations des suspects avaient eu lieu trop près des spectacles, prévus jeudi, vendredi et samedi.

« Je comprends très bien que ceux qui voulaient assister au concert en direct soient très tristes », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse jeudi.

« Les mamans et les papas voient leurs filles et leurs fils, qui étaient pleins d’enthousiasme et d’impatience pour ce concert. Mais il est également important que dans des moments aussi graves que ceux d’aujourd’hui, il soit inévitable que la sécurité passe avant tout. »

PHOTO HEINZ-PETER BADER, ASSOCIATED PRESS Karl Nehammer, chancelier d’Autriche

Des spectacles à Londres

Swift doit se produire au stade de Wembley à Londres lors de cinq concerts entre le 15 et le 20 août pour clôturer la partie européenne de sa tournée Eras.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a dit que même s’il comprenait les raisons de l’annulation de Vienne, les spectacles iraient de l’avant. M. Khan a indiqué que les autorités de la capitale étaient préparées à y organiser des spectacles à la suite de leçons tirées d’une attaque en 2017 lors d’un concert d’Ariana Grande à Manchester, en Angleterre, qui avait tué 22 personnes.

Un kamikaze avait installé un sac à dos contenant des explosifs dans la Manchester Arena. La bombe avait explosé à la fin du concert de Grande alors que des milliers de jeunes spectateurs s’en allaient.

Le mois dernier, en Angleterre, un agresseur a tué trois fillettes et blessé dix autres personnes lors d’une attaque au couteau dans un cours de danse et de yoga sur le thème de Taylor Swift. À l’époque, Swift avait déclaré qu’elle était « complètement sous le choc » de l’attaque.

« Tuer autant de personnes que possible »

Des responsables ont indiqué aux journalistes que le principal suspect du complot présumé en Autriche, un Autrichien de 19 ans, avait commencé à travailler sur ses plans d’attaque en juillet et avait publié il y a quelques semaines sur l’internet un serment d’allégeance à l’actuel chef de la milice du groupe État islamique. Il prévoyait utiliser des couteaux ou des explosifs artisanaux.

« Il voulait mener une attaque dans la zone située à l’extérieur du stade, tuant autant de personnes que possible à l’aide de couteaux ou même d’engins explosifs qu’il avait fabriqués », a relaté Omar Haijawi-Pirchner, chef de la Direction de la sécurité de l’État et du renseignement, citant les aveux du jeune de 19 ans.

Il est « clairement radicalisé envers l’État islamique et pense qu’il est juste de tuer les infidèles », a ajouté M. Haijawi-Pirchner.

PHOTO ALEX HALADA, AGENCE FRANCE-PRESSE Omar Haijawi-Pirchner, chef de la Direction de la sécurité de l’État et du renseignement

L’attaque déjouée était prévue jeudi ou vendredi, selon le ministre autrichien de l’Intérieur, Gerhard Karner. Aucun des deux suspects ne semblait détenir de billet pour l’un des spectacles.

Lors d’une perquisition au domicile du principal suspect à Ternitz, au sud de Vienne, les enquêteurs ont trouvé des substances chimiques et des dispositifs techniques qui indiquent des « actes préparatoires concrets », a déclaré Franz Ruf, directeur général de la sécurité publique au ministère de l’Intérieur.

Les autorités ont également trouvé du matériel du groupe État islamique et d’Al-Qaïda au domicile du deuxième suspect, un Autrichien de 17 ans. Il était employé il y a quelques jours par une entreprise fournissant des services sur le lieu des concerts et a été arrêté par les forces de police spéciales à proximité du stade.

Appui d’autres pays à l’enquête

Les deux adolescents ont été arrêtés mardi. Le nom de ni l’un ni l’autre n’a été divulgué conformément aux règles autrichiennes en matière de confidentialité.

Le jeune homme de 19 ans est un Autrichien d’origine nord-macédonienne. Celui de 17 ans est un Autrichien d’origine turque et croate. Le ministère de l’Intérieur de la Macédoine du Nord a publié jeudi un communiqué indiquant qu’il avait reçu une demande de l’Autriche pour enquêter sur le jeune homme de 19 ans.

Aucun autre suspect n’est recherché, a indiqué le ministre Karner. Cependant, un jeune de 15 ans, qui avait été en contact avec les deux suspects, a également été interrogé par la police.

« La situation était grave, la situation est grave. Mais nous pouvons aussi dire : une tragédie a été évitée », a affirmé M. Karner.

M. Karner a déclaré que les services de renseignement autrichiens avaient travaillé en étroite collaboration avec les services de renseignement étrangers pour attraper les deux jeunes hommes. Il n’a pas identifié les agences, mais a ajouté que cette aide était nécessaire parce que les enquêteurs autrichiens, contrairement à certains services étrangers, ne peuvent pas légalement surveiller les messages textes.

La CIA a refusé de dire jeudi si les agences de renseignement américaines avaient joué un rôle dans l’enquête.

Déception chez les « Swifties »

L’organisateur du concert, Barracuda Music, a déclaré mercredi soir dans une publication sur Instagram ne pas avoir eu le choix d’annuler les trois spectacles, « pour la sécurité de tous ». Il citait la confirmation par des responsables gouvernementaux d’une attaque planifiée contre le stade.

PHOTO ROLAND SCHLAGER, AGENCE FRANCE-PRESSE Des admiratrices et admirateurs de la chanteuse américaine Taylor Swift se rassemblent à Vienne, en Autriche, le 8 août 2024.

Taylor Swift et son équipe n’ont pas parlé publiquement du complot ou des annulations. Sa page Instagram a republié l’annonce de Barracuda Music dans une « story » qui n’a duré que 24 heures.

Barracuda Music a indiqué que « tous les billets seront automatiquement remboursés dans les 10 prochains jours ouvrables ». La même formulation a été publiée sous les dates de Vienne sur le site officiel de Swift.

Le stade de Vienne affichait complet pour les concerts, a rapporté l’agence de presse APA. Certains admirateurs de la chanteuse ont déploré sur X des mois d’efforts désormais vains pour fabriquer des bracelets d’amitié et choisir des tenues à la mode pour le spectacle.