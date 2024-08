Malgré un apparent retour au calme, les tensions demeuraient vives au Royaume-Uni mardi, après les émeutes anti-immigration qui ont secoué le pays. La Presse s’entretient avec le politologue Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et spécialiste de l’extrême droite.

Six nuits d’émeutes racistes dans plusieurs villes. Des centres pour migrants attaqués, des mosquées prises d’assaut, des centaines d’arrestations. Diriez-vous que l’extrême droite britannique est plus active que jamais ?

Cela fait plusieurs décennies, en Grande-Bretagne, qu’on a des tensions régulières liées à la question de l’immigration qui surgissent. Il faut se rappeler quand même que, dès la fin des années 1960, un célèbre député conservateur, qui s’appelait Enoch Powell, mettait en garde contre le fait qu’un jour, au Royaume-Uni, la situation serait celle d’une guerre civile ethnique. Il y a une part d’exagération. Mais le modèle britannique, qui repose sur une acceptation assez large du communautarisme, marche moins bien qu’on le dit.

Dans quel sens ?

Les gens cohabitent, mais dans une situation de tension. Et lorsqu’un meurtre particulièrement horrible se produit, comme celui de Southport il y a une semaine [lors duquel trois petites filles ont été tuées], immédiatement, c’est un prétexte à confrontation. Rappelez-vous à l’automne 2023, il y avait eu un attentat visant des enfants dans une crèche à Dublin, en Irlande. Dans l’heure qui a suivi, on a vu plusieurs centaines de personnes commencer à attaquer des personnes d’origine étrangère, parce que l’assaillant était d’origine algérienne.

L’English Defense League, une organisation d’extrême droite islamophobe, est montrée du doigt pour les émeutes de la semaine dernière. Qu’en dites-vous ?

L’English Defense League n’existe plus avec la même force que dans les années 2000. Elle a été en partie remplacée par les réseaux sociaux, qui ont été la force principale derrière ces manifestations. Ce sont des gens qui ont la même idéologie par leur opposition à l’islam et à l’immigration, mais les groupes se forment surtout à partir des réseaux sociaux et il y a beaucoup de gens très jeunes… Les émeutes ont commencé avec quelqu’un qui a lancé une fake news disant que le meurtrier était un migrant arrivé en bateau par la Manche, une information qui a ensuite été démentie. Avec des attaques horribles comme celle de Southport, et l’amplification des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, il faut s’attendre ponctuellement à des mobilisations violentes de ce genre, où l’on accuse l’État et la police de protéger les immigrants plutôt que les « natifs ».

Quel est le lien entre l’English Defense League et la culture du soccer ?

Dans les années 2010, l’English Defense League a réussi à opérer la synthèse de la culture du hooliganisme et de la culture d’une classe ouvrière blanche très hostile à l’immigration et à l’islam. Cette hostilité a été exacerbée par le nombre d’attentats que le pays a connus et le fait qu’il existe, en Grande-Bretagne, une nébuleuse d’islamistes qui ont eu toute liberté pendant 20 ans de diffuser leur propagande, dans ce que les Britanniques ont appelé le « Londonistan ». Il faut savoir qu’en plus de manifestations d’extrême droite, il y a aussi des manifestations d’islamistes qui cherchent à contrecarrer l’extrême droite. C’est plus compliqué qu’il n’y paraît. On a véritablement une situation qui est assez tendue. Il y a même, en ce moment, une controverse politique importante au Royaume-Uni pour savoir si l’on doit criminaliser l’islamophobie. Les conservateurs ont tendance à dire que non. Le Parti travailliste [au pouvoir] est divisé.

Le parti Reform UK de Nigel Farage, ouvertement antimigrants, a remporté cinq sièges et quatre millions de votes aux dernières élections. Quel rôle peut-il jouer dans cette crise ?

Ce que Farage essaie de faire, c’est de rester dans les limites de la décence, en condamnant mollement les actes de violence de l’extrême droite, tout en espérant empocher les gains politiques de la situation. Ça contraint d’ailleurs les dirigeants du Parti conservateur, qui vient d’être battu, à réagir très fortement. Parce qu’ils sentent bien qu’il y a une concurrence qui s’installe sur leur droite…