La Presse en France Le village qui a interdit le téléphone intelligent en public

(Seine-Port) Parce que le téléphone intelligent est devenu « omniprésent » dans nos vies, un village au sud de Paris vient d’interdire son utilisation dans les lieux publics. La décision, contestée par certains, applaudie par d’autres, a néanmoins été appuyée par plus d’un habitant sur deux. Et elle fait jaser partout en Europe, où la dépendance aux écrans est, comme au Québec, un problème plus criant que jamais.