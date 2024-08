Lors des élections législatives du 7 juillet dernier, les électeurs du Pays basque ont envoyé pour la première fois un député issu d’un parti autonomiste à Paris. Dans sa circonscription sur la côte atlantique, la sauvegarde de la langue basque est un enjeu prioritaire.

Rafael Miró Collaboration spéciale

(Ciboure) « Peio Dufau ! Bien sûr, tout le monde le connaît ici ! », s’exclame Alex Oronoz, rencontré à côté d’un terrain de pelote basque. Dans la ville portuaire de Ciboure, à quelques encablures de la frontière espagnole, tout le monde ou presque connaît le nom du nouveau député.

Ancien cheminot, Peio Dufau était déjà connu comme conseiller municipal, comme membre de plusieurs associations de quartier et même comme guitariste d’un groupe de rock. À 45 ans, il est maintenant le premier député de l’histoire à être élu sous la bannière d’un parti abertzale. Ce mot, qui signifie « patriote », désigne le mouvement nationaliste qui fait la promotion de la culture et de la langue basques depuis les années 1950.

PHOTO RAFAEL MIRÓ, COLLABORATION SPÉCIALE Alex Oronoz et Iban Ituroz font partie du comité d’organisation des fêtes de Ciboure.

« J’ai voté pour les abertzales, parce que ce sont eux qui débloquent des ressources pour faire vivre la culture basque », explique Alex Oronoz. Le jeune homme, qui travaille dans l’industrie de la pêche, s’implique lui-même pour faire vivre sa culture. Avec une quarantaine d’autres bénévoles, il a passé les dernières semaines à organiser la traditionnelle « fête du thon », la plus importante de l’année à Ciboure. Au programme : matchs de pelote, dégustations de cidre et spectacles de danse basque.

Parler basque à Paris

Outre sa notoriété locale, Peio Dufau doit son élection à l’accord conclu entre son parti, EH Bai, et l’alliance des partis de gauche arrivée en tête des élections, le Nouveau Front populaire. « C’était une alliance logique, puisque le mouvement abertzale est ancré à gauche », explique le nouveau député, rencontré à l’Assemblée nationale où il a déjà commencé à siéger.

PHOTO RAFAEL MIRÓ, COLLABORATION SPÉCIALE L’entrée du port de pêche de Ciboure

À Paris, il souhaite porter la cause de la langue basque. « La France est un pays ultra centralisateur. Je pense que c’est difficile, vu du Québec où le français est une langue officielle, de comprendre ce qu’il s’y passe », explique l’élu qui connaît bien la situation au Canada.

« Jusqu’aux années 1950, on a interdit les langues régionales comme le basque à l’école, au point de punir les enfants et de leur apprendre que c’était des langues de pouilleux. » Dans les couloirs de l’Assemblée nationale, plusieurs de ses collègues s’étonnent encore de le voir parler basque avec ses collaborateurs.

À long terme, Peio Dufau voudrait qu’on modifie l’article 2 de la Constitution, qui fait du français la seule langue officielle.

PHOTO ALAIN JOCARD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Peio Dufau

C’est comme si, au Québec, le français avait le droit d’exister à la maison, mais que l’anglais était la seule langue de l’administration et du travail. Peio Dufau, député de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Et l’indépendance ? Quand on lui demande s’il y est favorable, celui qui a été rugbyman dans sa jeunesse botte en touche. « Il y a des gens qui sont indépendantistes dans mon parti, mais aujourd’hui, l’indépendance est une utopie, alors ça n’est pas une priorité », expose-t-il.

PHOTO RAFAEL MIRÓ, COLLABORATION SPÉCIALE La ville de Ciboure, vue de la ville voisine de Saint-Jean-de-Luz

Même si le Pays basque, qui compte 310 000 habitants, n’est représenté que par trois députés à l’Assemblée nationale, il croit en sa capacité de faire adopter des lois. « Beaucoup de problèmes du Pays basque existent aussi dans d’autres régions françaises, alors on peut voter ensemble », avance-t-il, évoquant le cas de la Bretagne et de l’Occitanie, où existent aussi des langues minoritaires.

Une langue en déclin

Il ne reste plus que 20 % de personnes couramment bascophones au Pays basque français, contre encore 26 % il y a 30 ans. De l’autre côté de la frontière, dans la partie espagnole de cette aire culturelle plurimillénaire, cette langue ancienne aux origines mystérieuses se porte un peu mieux et est parlée couramment par 31 % de la population. À la différence de la France, le basque y partage avec l’espagnol le statut de langue officielle, et le nombre de locuteurs augmente de recensement en recensement.

PHOTO RAFAEL MIRÓ, COLLABORATION SPÉCIALE Maddi Zubeldia, retraitée, a enseigné pendant plusieurs années dans une ikatsola, une école associative où toutes les matières sont enseignées en basque.

À Ciboure, Maddi Zubeldia, enseignante de basque à la retraite, constate chaque jour qu’il est plus difficile de parler basque en public. Elle a voté sans hésiter pour Peio Dufau. « C’est en partie grâce au mouvement abertzale que la langue basque n’a pas disparu, entre autres parce qu’ils ont fait la promotion des ikatsolas », explique-t-elle, attablée dans un café face à l’ancien port de pêche.

Les ikatsolas, ce sont des écoles privées où toutes les matières sont enseignées en basque. Établies depuis les années 1970 et de plus en plus populaires, elles n’ont malheureusement pas suffi à stopper le déclin de la langue.

« Il y a plus d’enfants qui sont en contact avec la langue à l’école, mais moins de gens qui la parlent à la maison », se désole Maddi Zubeldia.

Derrière le comptoir, le serveur Alain Lafforgue regrette d’entendre parler de moins en moins souvent le basque, même s’il n’est pas lui-même locuteur. « Je fais partie de la génération perdue », se souvient le sexagénaire. « Mes parents parlaient le basque, mais ils ne me l’ont pas enseigné, c’était mal vu. » Il n’a toutefois pas voté pour Peio Dufau. « C’est vrai que c’est dommage, mais il y a beaucoup de choses plus urgentes », grommelle-t-il, en français.