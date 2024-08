(Kyiv) L’Ukraine a reçu ses premiers avions de chasse occidentaux F-16 attendus depuis plus de deux ans, a annoncé dimanche le président Volodymyr Zelensky qui les a montrés aux journalistes tout en soulignant que leur nombre était « insuffisant ».

Agence France-Presse

Depuis le début de l’invasion russe en février 2022, Kyiv plaidait pour que lui soient livrés des F-16 dans l’espoir de mettre fin à la domination russe dans les airs et mieux protéger ses villes et ses troupes contre les bombardements russes incessants.

De fabrication américaine, ces avions sont considérés comme le joyau de la couronne dans la liste tentaculaire du matériel militaire que l’Ukraine a demandé à ses soutiens afin de tenter de repousser l’avancée des forces russes sur son sol.

PHOTO VALENTYN OGIRENKO, REUTERS Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a montré les avions F-16 aux journalistes tout en soulignant que leur nombre était « insuffisant »

« Nous avons mené des centaines de réunions et négociations » avec les alliés pour obtenir ces avions et renforcer la défense aérienne du pays et « nous avons souvent entendu les mots “c’est impossible” en réponse », a déclaré Volodymyr Zelensky lors d’une cérémonie sur un site tenu secret en Ukraine.

« Maintenant c’est la réalité, la réalité dans notre ciel. Des F-16 sont en Ukraine », s’est-il félicité.

M. Zelensky n’a pas dévoilé le nombre d’appareils reçus par Kyiv se bornant à dire qu’il était « insuffisant », de même que le nombre de pilotes ukrainiens formés en Occident pour piloter et entretenir ces appareils.

Ni la date de la livraison, ni le pays ayant fourni ce premier lot n’ont été dévoilés.

« Ce qui est positif, c’est que nous attendons des F-16 supplémentaires » et que « beaucoup de nos gars sont en train d’être formés », a assuré le président ukrainien.

PHOTO VALENTYN OGIRENKO, REUTERS « Maintenant c’est la réalité, la réalité dans notre ciel. Des F-16 sont en Ukraine » - Volodymyr Zelensky

Les journalistes de l’AFP ont vu au moins deux F-16 survolant le site pendant la cérémonie.

Derrière Volodymyr Zelensky, deux autres appareils gris ressemblant à des F-16 étaient posés au sol, partiellement recouverts de filets de camouflage et leurs queues frappées des armoiries nationales, le trident.

Mi-mai, le président Zelensky avait déclaré lors d’un entretien accordé à l’AFP avoir besoin de 120 à 130 de ces appareils pour obtenir la parité avec l’aviation russe.

Kyiv ordonne l’évacuation de plusieurs localités dans l’Est

L’Ukraine a annoncé dimanche l’évacuation des enfants et de leurs parents de localités, dans la région de Donetsk (Est), proches de zones où la Russie a revendiqué des avancées ces derniers jours.

Quelques heures auparavant, la Russie a annoncé avoir pris un village dans cette zone. Ces dernières semaines, Moscou a revendiqué la prise de plusieurs autres localités, la plupart ne contenant que quelques rues.

« L’ennemi bombarde chaque jour les villes et les villages de ces environs. Il a donc été décidé d’évacuer les enfants avec leurs parents ou d’autres représentants légaux », a déclaré le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filachkine, qui a donné une liste de localités dans les secteurs où la Russie a déclaré avoir gagné du terrain.

PHOTO THOMAS PETER, REUTERS Des bénévoles d’East SOS aident un homme à monter dans un train d’évacuation à la gare de Pokrovsk, le 2 août.

M. Filachkine a mentionné la ville de Novogrodovka, qui se trouve à environ 20 kilomètres du village de Novoselivka Persha, dont la Russie a revendiqué la prise dimanche.

« Au total, nous devons évacuer 744 enfants avec leurs familles de quatre communautés vers des régions plus sûres de l’Ukraine », a annoncé le gouverneur de Donetsk.

« J’ai donné des instructions pour que seuls les véhicules blindés participent à l’évacuation des enfants », a-t-il dit en évoquant l’utilisation par les Russes de drones FPV (First person view en anglais, soit « pilotage en immersion ») qui permettent à leur pilote de voir les images du terrain en direct comme s’il était à bord.

« Nous devons faire des efforts pour protéger nos enfants », a-t-il ajouté.

PHOTO THOMAS PETER, REUTERS Des bénévoles d’East SOS évacuent une femme d’un hôpital alors que les forces russes avancent sur les lignes de front dans la région de Donetsk, le 2 août à Kostiantynivka.

Le gouverneur a appelé les civils à quitter la région ces dernières semaines en raison d’une recrudescence de bombardements russes.

Dans cette troisième année de conflit, ni Moscou ni Kyiv, ne sont en mesure de faire basculer le conflit de façon décisive, malgré les gains territoriaux récents des forces russes.

En 2022, la Russie a revendiqué l’annexion de la région de Donetsk, ainsi que de trois autres régions dans l’est et au sud, même si elle n’en contrôle pas les territoires dans sa totalité.