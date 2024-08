Kyiv affirme avoir frappé un aérodrome russe et un dépôt pétrolier

(Kyiv) Des drones ukrainiens ont visé un aérodrome militaire et un dépôt de pétrole en Russie, a affirmé samedi une source militaire ukrainienne, après que la Russie eut annoncé avoir abattu 76 drones.

Agence France-Presse

Kyiv dit mener ces frappes en réponse aux bombardements russes qui endeuillent l’Ukraine depuis plus de deux ans et viser en priorité des cibles militaires et industrielles.

« La nuit dernière, des drones du service de sécurité ukrainien ont visité l’aérodrome de Morozovsk, dans la région de Rostov », où sont stockés des avions et des bombes aériennes guidées, a indiqué la source ukrainienne, ajoutant que « les drones ukrainiens ont fait un super boulot en frappant le dépôt de munitions aériennes ».

La Russie a lancé plus de 600 bombes aériennes guidées sur l’Ukraine en une seule semaine, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Les avions de combat russes doivent être détruits où qu’ils soient, par tous les moyens efficaces. Frapper les aérodromes russes est également plutôt équitable », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Les autorités russes n’ont pas répondu aux allégations concernant l’aérodrome détruit, mais le gouverneur local, Vasily Golubev, a déclaré sur Telegram que les autorités avaient instauré l’état d’urgence dans le district de Morozovsk.

« À l’heure actuelle, nous avons enregistré des dommages sur les fenêtres [de plusieurs bâtiments], et notamment des écoles et jardins d’enfants, ainsi que sur des maisons et des locaux industriels », a-t-il écrit.

Selon la source ukrainienne, un dépôt de pétrole a également été frappé dans le district de Kamenski dans la région de Rostov, où les autorités russes ont indiqué plus tôt que des dépôts avaient été touchés par une attaque de drone.

Plus de 90 pompiers et 33 véhicules ont été dépêchés sur les lieux pour maîtriser l’incendie, a indiqué le chef de l’administration locale, Vladimir Savine, sur Telegram.

La Russie, qui annonce quasi quotidiennement avoir détruit des drones ukrainiens lancés contre son territoire, a déclaré samedi avoir abattu dans la nuit et la matinée 76 engins.

La majorité de ces drones ont été « interceptés et détruits » dans la régions de Rostov-sur-le-Don, qui abrite le quartier général de l’opération russe en Ukraine, les régions de Koursk et de Belgorod, frontalières de l’Ukraine, ainsi que dans celle d’Oriol, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Dans la région de Belgorod, l’attaque de drones a visé un dépôt de pétrole dans le district de Goubkine, y provoquant un incendie qui a été rapidement maîtrisé, selon le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov.

Samedi, l’armée ukrainienne a par ailleurs annoncé avoir abattu dans la nuit 24 drones russes notamment dans les régions de Kherson, d’Odessa, de Mykolaïv, de Poltava, de Dnipropetrovsk et de Kyiv.