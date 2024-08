(Londres) La BBC a-t-elle tardé à agir ? Que savait-elle et quand ? Pourquoi a-t-elle augmenté le salaire son ex-présentateur vedette Huw Edwards, qui a plaidé coupable cette semaine de détention d’images pédopornographiques ? Le groupe audiovisuel public britannique se trouve une nouvelle fois en pleine tempête.

Un an après un premier scandale qui avait entraîné sa suspension-le tabloïd The Sun a affirmé qu’il avait payé un adolescent en échange de photos à caractère sexuel-le journaliste de 62 ans se trouve au cœur d’une nouvelle affaire, cette fois devant la justice.

Mercredi, l’ex-présentateur du journal de 22 h, des soirées électorales et des grands évènements royaux a plaidé coupable de détention d’images pédopornographiques.

Il est poursuivi pour 41 images, certaines concernant un enfant âgé de 7-9 ans, reçues sur la messagerie WhatsApp entre décembre 2020 et août 2021, de la part d’Alex William, un homme de 25 ans condamné en mars à une peine de prison avec sursis pour possession d’images pédopornographiques.

Le premier ministre Keir Starmer s’est dit « choqué et épouvanté » par cette affaire impliquant celui qui a été longtemps été l’un des présentateurs les plus connus de la BBC et le journaliste le mieux payé, avec un salaire pour l’année 2023/2024 de plus de 47500 livres sterling (plus de 836 000 dollars canadiens).

Cela représente une augmentation de 40 000 livres par rapport à l’année précédente, dont il a bénéficié en grande partie alors qu’il n’était plus à l’antenne, jusqu’à sa démission en avril.

PHOTO ELIZABETH COOK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ce croquis d'artiste d'Elizabeth Cook du premier magistrat Paul Goldspring, à droite, avec l'ancien animateur de la BBC Huw Edwards comparaissant au tribunal de Westminster à Londres, mercredi 31 juillet 2024.

Face à la polémique, la ministre de la Culture Lisa Nandy a demandé jeudi au directeur général du groupe, Tim Davie, de voir dans quelle mesure elle pourrait obtenir un remboursement de cet argent venant des contribuables.

Outre la question financière, elle lui a fait part de « ses préoccupations » concernant l’enquête interne menée après le scandale de l’été dernier, selon ses services. La ministre a insisté sur la nécessité de maintenir la « confiance » du public, au cœur de la mission de cette institution britannique fragilisée.

Le géant audiovisuel reste traumatisé par sa gestion de plusieurs scandales à caractère sexuel, en premier lieu l’affaire Jimmy Savile, qui a éclaté en 2012 un an après la mort de cet animateur vedette, auteur de viols et de nombreuses agressions sexuelles à l’encontre de mineurs pendant des décennies.

Il a subi ces dernières années de vives critiques sur son impartialité, notamment dans la période du Brexit, et la baisse de ses audiences face aux plateformes numériques, le tout dans un contexte de pression financière.

Engagée dans un vaste plan d’économies et de modernisation, la BBC tire la plus grande part de ses revenus de la redevance, qui s’élève à 169,50 livres sterling (200 euros). Mais ce modèle est très critiqué et elle a lancé récemment une réflexion pour le réformer.

Dans une interview à la BBC jeudi, son directeur général Tim Davie a fait valoir que l’augmentation du présentateur vedette, qui a annoncé aux Britanniques la mort de la reine Élisabeth II le 8 septembre 2022, avait été décidée en février 2023, avant que n’émergent les premières accusations, et dans un contexte de forte inflation.

Il a assuré que le groupe public examinerait « toutes les options » pour essayer de récupérer une partie de l’argent versé à Huw Edwards, dont la BBC avait annoncé la démission, décidée « sur les conseils de ses médecins ».

L’entreprise se trouve aussi sous le feu des critiques car elle avait été informée dès novembre dernier des accusations de détention d’images pédopornographiques, et n’avait pas licencié le présentateur.

Selon Tim Davie, la police avait demandé à la BBC de maintenir la confidentialité autour de sa garde à vue et souligné qu’il aurait été délicat d’agir dans l’hypothèse où aucune inculpation ne suivrait cette arrestation.

La BBC s’est dite « choquée » par la révélation des nouvelles accusations pour lesquelles Huw Edwards a plaidé coupable mercredi et a assuré qu’il aurait été licencié s’il avait encore été parmi les effectifs du groupe au moment de son inculpation, survenue en juin.