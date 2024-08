Grèce Le chef de gare inculpé pour la catastrophe ferroviaire de 2023 assigné à résidence

(Athènes) Le chef de gare au cœur de la pire tragédie ferroviaire en Grèce en 2023 et en détention provisoire depuis plus d’un an, est sorti jeudi de prison avec une assignation à résidence en attendant son procès, a-t-on appris de source judiciaire.