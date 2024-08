(Moscou) La Russie a assuré jeudi que les avions de combat F-16 que l’Occident a promis à l’Ukraine seraient « abattus », précisant que ces appareils, dont certains auraient déjà été livrés selon certains médias, auront peu d’effet sur le champ de bataille.

Agence France-Presse

« Il n’y a pas de remède magique ni de panacée et les forces aériennes du régime de Kyiv n’auront pas cette panacée », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Ces avions […] seront abattus. Mais bien sûr, ces livraisons ne pourront avoir d’impact significatif sur le cours des évènements sur le front », a-t-il ajouté.

L’Ukraine plaide depuis près de deux ans auprès de ses partenaires occidentaux pour qu’ils lui livrent des avions F-16, considérés comme le joyau de la couronne dans la liste tentaculaire du matériel militaire que Kyiv a demandé à ses soutiens.

L’avion de combat de fabrication américaine est vanté pour sa précision, sa vitesse et son rayon d’action. Kyiv espère que son arrivée au sein de sa flotte aérienne lui permettra de mieux se protéger des bombardements russes. Plusieurs pays de l’OTAN se sont engagés à fournir un nombre variable d’avions de combat et forment depuis des mois les pilotes et les équipages ukrainiens.

Dans le cadre de la campagne aérienne russe foudroyante de ces derniers mois, le président Volodymyr Zelensky a fait de l’amélioration des défenses aériennes ukrainiennes une de ses priorités lors de ses rencontres avec les alliés.

Lors d’une interview accordée à l’AFP en mai, M. Zelensky a déclaré que l’Ukraine avait besoin d’environ 130 F-16 pour assurer la parité avec l’aviation russe.

Les partenaires de l’Ukraine ont toutefois promis d’envoyer moins de 100 F-16 à ce jour, la plupart des avions étant susceptibles d’arriver étalés sur plusieurs années, après une formation approfondie des pilotes qui les utiliseront.