(Tchassiv Iar) Les éclats de tuiles craquent sous chaque pas dans les rues désertes bordées de barres d’immeubles en ruines, envahies par la végétation. Une colonne de fumée obscurcit le ciel, un chien s’éloigne dans les débris : Tchassiv Iar n’est plus.

Maryke VERMAAK Agence France-Presse

Andriï, « Chip » de son nom de code, commandant d’une section d’assaut de la 225e brigade séparée, s’engouffre dans une cave de cette ville en lambeaux de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

Sa mission est de coordonner les drones indispensables pour contrer l’assaut russe vers Tchassiv Iar, de plus en plus pressant et qui fait craindre une chute de la ville. L’armée du Kremlin se rapproche doucement depuis la conquête de la cité voisine de Bakhmout, en mai 2023, puis l’échec de la contre-offensive ukrainienne de l’été dernier.

« Non, l’ennemi n’est pas entré dans la ville », balaie Andriï, 29 ans. « La situation actuelle est difficile, tendue », avoue-t-il à l’AFP, même s’il assure « tenir les positions ».

Située sur des hauteurs, Tchassiv Iar est pour Moscou une cible à abattre pour ouvrir une brèche vers Kramatorsk, grande garnison ukrainienne du Donbass se trouvant à une vingtaine de kilomètres.

« Ils reviennent sans arrêt »

Depuis avril, la Russie pilonne sans relâche le tas de débris qui fut autrefois cette ville minière, pratiquant la politique de la « terre brûlée » selon les militaires ukrainiens.

« Ils anéantissent et débarquent sur les ruines », regrette Andriï. « Mais ici, ils n’y arrivent pas. »

Au fil des rues, l’AFP a pu entendre les détonations fréquentes de l’artillerie et des drones qui zizillent dans le ciel. Dans cette atmosphère, rester quelques secondes à l’extérieur peut s’avérer mortel.

Les drones de l’unité d’Andriï assurent la reconnaissance, l’appui aux assauts avec des drones suicides, mais aussi la logistique des troupes. « C’est comme une partie d’échecs », résume « Anvar », chef du centre de commandement.

Posté à l’extérieur de la ville, dans un sous-sol tapissé de revêtement thermique pour éviter d’être repéré par Moscou, le haut et large commandant dirige les yeux de l’armée ukrainienne dans le secteur.

Il a devant lui un mur d’écrans où scintillent des dizaines d’images. Autant de drones qui filment les restes fumants de Tchassiv Iar et les champs constellés de cratères, aux faux airs de Chemin des Dames.

« Parfois, on a l’avantage, parfois, ils l’ont, tout dépend du nombre de drones dans les airs », explique Anvar.

Il minimise néanmoins l’importance stratégique de la cité, présentée par certains observateurs comme un verrou essentiel pour progresser dans le Donbass.

« C’est comme Bakhmout, c’est devenu un nom pour la communication, c’est pour ça que les Russes la veulent », estime-t-il, avant de décrire les « vagues » de soldats russes envoyées dans une ville transformée en « enfer ».

« On les tue, mais ils reviennent sans arrêt », soupire Anvar.

« Les geeks sauvent ce pays »

Les militaires autour de Tchassiv Iar se retrouvent maintenant constamment dans un « essaim » de drones russes et ukrainiens augmentant le nombre de victimes pour les deux camps, indique le commandant.

Pour faire face, Anvar s’est entouré d’une équipe de spécialistes triés sur le volet pour piloter et réparer les engins, brouiller ou pirater ceux de l’ennemi. Dans cette guerre des drones, la débrouillardise est devenue la règle d’or.

« Tu as des gars, si tu leur souffles dessus, ils tombent. Mais ils ont tué plus de Russes que le plus musclé des commandos », s’amuse le commandant, en avançant que « les geeks sauvent ce pays. »

C’est le cas de Mikhaïlo « Sempai », 28 ans, qui peut faire des « miracles avec un ordinateur » selon son commandant.

L’ancien informaticien, qui s’est engagé dès le début de l’invasion de février 2022, résume son travail. « C’est simple : trouver et tuer. »

Toute la journée, il scrute des écrans transmettant des images filmées en direct, à la recherche d’un tas de pixels susceptible d’être un soldat ou un équipement russe.

Quand une cible est repérée, il lance des ordres aux soldats sur le terrain, notamment s’il faut attaquer avec des drones ou l’artillerie.

« Parfois, je rêve que je vole, je vois nos gars depuis le ciel », explique-t-il les mains sur son clavier. « Mais c’est toujours difficile », finit-il dans un silence gêné.

Anvar affirme lui que l’habitude a « émoussé ses sentiments », que ce soit pour l’ennemi ou même pour ses propres camarades.

Il se souvient de l’un de ses pilotes qui était mal après avoir tué pour la première fois. « Je lui ai dit : “Non, tu as tué un connard”, puis il a pris du recul ». À la longue, note Anvar, tuer par écrans interposés est ressenti par certains « comme un jeu ».

Le regard dans le vide, il raconte, qu’au début, il était triste quand un camarade mourait, « mais maintenant les larmes ont disparu », lâche-t-il, laissant place uniquement à un désir de « revanche ».