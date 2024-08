(Athènes) Le chef de gare au cœur de la pire tragédie ferroviaire en Grèce en 2023 et en détention provisoire depuis plus d’un an, est sorti jeudi de prison avec une assignation à résidence en attendant son procès, a-t-on appris de source judiciaire.

Agence France-Presse

L’homme de 60 ans, arrêté au lendemain de la catastrophe du 28 février 2023 qui avait fait 57 morts, avait été placé en détention provisoire après son inculpation pour « homicide par négligence », quelques jours après ce drame.

Le 28 février 2023, avant minuit, un train de passagers reliant Athènes à Thessalonique (nord) avait heurté frontalement un convoi de marchandises à Tempé, près de la ville de Larissa, à 350 km au nord d’Athènes.

À la suite d’une demande déposée par son avocat, le juge d’instruction responsable du dossier a accepté jeudi de remplacer sa détention provisoire par une assignation à résidence et l’interdiction de quitter le pays, selon la même source.

En vertu de la loi grecque, la détention provisoire de 18 mois, prévue par la loi pénale grecque, devait prendre fin le 1er septembre.

Durant les 19 minutes qui avaient précédé l’accident, les deux trains avaient circulé sur la même voie sans qu’aucun système d’alarme ne soit déclenché. Cinquante-sept personnes, dont beaucoup d’étudiants de retour d’un week-end prolongé, avaient été tuées. Plus de 30 employés et fonctionnaires des chemins de fer sont poursuivis pour cet accident. Le procès ne devrait pas commencer avant la fin de l’année.

Des proches des victimes et des dizaines de blessés mettent en cause des responsables politiques, accusés de graves négligences sur le réseau ferré. Ils estiment que, dans l’enquête, les autorités ont perdu du temps et négligé des preuves essentielles.

Le corps d’une jeune femme, qui se trouvait à bord du train de voyageurs, reste introuvable. Des experts nommés par les familles des victimes assurent que le lieu de l’accident a été nettoyé des débris et de la terre avant que les enquêteurs ne puissent l’examiner à fond.

Ils ont également affirmé que le train de marchandises transportait des produits chimiques non déclarés ayant provoqué une énorme explosion après la collision, tuant des personnes qui auraient survécu sans la déflagration.

En mars, le parlement grec avait rejeté une motion de censure contre le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis, accusé par l’opposition de dissimuler les responsabilités politiques dans cette catastrophe ferroviaire.

Le réseau ferré en Grèce, qui s’étend sur 2552 kilomètres, est réputé souffrir depuis des décennies de la gabegie, d’un mauvais entretien et d’équipements obsolètes.