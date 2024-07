(Paris) La Russie a pris le contrôle de près de 200 km2 en juillet dans l’est de l’Ukraine, essentiellement dans la région de Donetsk, accélérant ses gains territoriaux par rapport au mois précédent, selon une analyse de l’AFP mercredi à partir de données de l’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW).

Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l’interdiction imposée par les Occidentaux à l’Ukraine de frapper le territoire russe en profondeur et le manque d’assistance matérielle d’être la cause des gains territoriaux de la Russie ces derniers mois.

« Croyez-vous possible d’arrêter (les Russes) si seulement trois (brigades ukrainiennes) sur 14 sont équipées ? », a-t-il dit dans un entretien accordé à plusieurs médias français, dont l’AFP, réalisé mardi et publié mercredi.

L’avancée russe en juillet reste toutefois deux fois moindre que celle de mai (449 km², 14,5 km² par jour), au début de la nouvelle offensive russe dans la région de Kharkiv, qui a depuis été stoppée. Il s’agissait alors de la plus grosse avancée mensuelle depuis mars 2022, au tout début de l’invasion russe de l’Ukraine.

Au total, depuis le début de l’année 2024, la Russie a conquis 1246 km², largement plus que sur l’ensemble de 2023 (584 km2). Cette progression demeure cependant limitée, puisqu’elle équivaut à 0,2 % du territoire ukrainien de 2014 et qu’elle n’a donné lieu à aucune percée décisive malgré de lourdes pertes.

Dans le détail, entre le 1er et le 30 juillet, 198 km2 ont été conquis par Moscou (6,6 km2 par jour en moyenne), parmi lesquels 155 km2 l’ont été dans la seule région de Donetsk (est), où les forces russes poussent en direction des villes de Pokrovsk, Toretsk et Tchassiv Iar pour ensuite pouvoir attaquer les cités de Kramatorsk et Sloviansk.

Les gains russes du mois écoulé sont en hausse par rapport à ceux de juin (129 km2, 4,3 km2 par jour).

Depuis le 24 février 2022, la Russie a pris au 30 juillet 65.776 km2 du territoire ukrainien. Avec la Crimée annexée en 2014 et les zones de l’Est déjà sous contrôle russe avant le déclenchement de l’invasion, ce sont 107 956 km2 qui sont occupés par la Russie soit 18 % de l’Ukraine selon ses frontières internationalement reconnues.

Les calculs de l’AFP sont effectués à partir des fichiers communiqués quotidiennement par l’ISW, qui s’appuie sur les informations publiques diffusées par les deux camps et l’analyse d’images satellites.