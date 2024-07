Réalisation d’images pédopornographiques Huw Edwards plaide coupable

(Londres) Huw Edwards, longtemps le journaliste et présentateur le plus connu de la BBC, a plaidé coupable mercredi de « réalisation d’images indécentes d’enfants », un an après le scandale qui avait provoqué son retrait de l’antenne du groupe audiovisuel public britannique.