L’équipe d’Ilia Iachine, condamné fin 2022 à huit ans et demi de prison pour avoir dénoncé des crimes imputés à Moscou en Ukraine, a ainsi fait savoir mardi sur Telegram qu’il avait « disparu » de la prison où il purgeait sa peine.

(Moscou) Au moins cinq opposants ainsi qu’un Russo-Allemand condamné pour trahison et un militant ayant « coopéré avec l’Ukraine », tous emprisonnés en Russie, ont apparemment été transférés ces derniers jours vers des destinations inconnues, un phénomène inhabituel qui a fait naître des conjectures sur un possible échange imminent de prisonniers.

Agence France-Presse

Des dizaines de personnes se sont vu infliger par la justice russe de longues peines de prison pour s’être opposées au Kremlin ainsi qu’à l’offensive militaire contre l’Ukraine et les Occidentaux exigent leur libération.

En Russie, le transfert des détenus après leur condamnation vers leur lieu de réclusion se déroule généralement dans des conditions opaques et plusieurs semaines peuvent s’écouler avant que l’on ne sache où ils ont été envoyés.

« Aucun commentaire » du Kremlin

Mais le fait qu’autant d’opposants emprisonnés sur différents sites soient transférés au même moment est inaccoutumé.

Certains observateurs se perdaient en conjectures dès lors quant à la possibilité qu’un échange de prisonniers impliquant en particulier des opposants russes et des Américains détenus en Russie soit en préparation.

« Il semblerait que nous soyons à l’aube d’un échange très important [et pas qu’avec les Américains] », a relevé sur Telegram la politologue indépendante Tatiana Stanovaïa, qui s’est exilée.

Le Kremlin ne s’exprime habituellement pas sur l’état d’avancement des échanges potentiels de prisonniers, qui sont la plupart du temps rendus publics sans préavis.

« Nous ne faisons aucun commentaire à ce sujet », a ainsi réagi le porte-parole Dmitri Peskov, cité par le journal Vedomosti.

PHOTO MAXIM SHEMETOV, ARCHIVES REUTERS Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov

Les États-Unis et la Russie ont déclaré qu’ils discutaient activement d’un échange impliquant le journaliste américain Evan Gershkovich, condamné plus tôt ce mois-ci à l’issue d’un procès expéditif à 16 ans de prison pour espionnage, ce qui a suscité l’ire de la Maison-Blanche.

Le président Vladimir Poutine a quant à lui laissé entendre qu’il souhaitait la libération de Vadim Krassikov, un Russe emprisonné en Allemagne pour avoir tué un ancien commandant rebelle tchétchène, sur ordre de Moscou selon un tribunal allemand.

Cinq opposants et un Russo-Allemand

L’équipe d’Ilia Iachine, condamné fin 2022 à huit ans et demi de prison pour avoir dénoncé des crimes imputés à la Russie en Ukraine, a fait savoir mardi sur Telegram qu’il avait « disparu » de la prison où il purgeait sa peine dans la région de Smolensk (Ouest). Selon ses proches, il est en route « vers une destination inconnue ».

La veille, l’ONG Mémorial avait dit qu’Oleg Orlov, condamné à deux ans et demi de prison pour avoir dénoncé l’attaque russe contre l’Ukraine, s’était lui aussi volatilisé du centre de détention provisoire de Syzran, dans la région de Samara (Ouest).

PHOTO ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Oleg Orlov

Ksenia Fadeïeva et Lilia Tchanycheva, deux proches de l’opposant défunt Alexeï Navalny, condamnées respectivement à neuf et à neuf ans et demi d’emprisonnement pour « extrémisme », ont également été extraites de leurs lieux de détention.

Sur X, le mari de Mme Tchanycheva, Almaz Gatine, a expliqué lundi que l’administration de la prison de Berezniki, dans la région de Perm (Oural), où elle purgeait sa peine, l’avait informé que son épouse avait quitté cet établissement le 26 juillet, sans pouvoir lui dire où elle se trouvait désormais.

Concernant Ksenia Fadeïeva, son groupe de soutien a affirmé lundi sur Telegram que son avocate avait également été avertie de son départ d’une colonie pénitentiaire de la région de Novossibirsk (Sibérie occidentale).

Toujours sur Telegram, le groupe de soutien de l’artiste Alexandra Skotchilenko, à laquelle une peine de sept ans de prison a été infligée pour une action pacifiste, a affirmé qu’elle avait été transportée d’un centre de détention provisoire à Saint-Pétersbourg (Nord-Ouest) « supposément » vers Moscou.

PHOTO DMITRI LOVETSKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alexandra Skotchilenko

Kevin Lik, un jeune citoyen russo-allemand reconnu coupable de trahison, a pour sa part été transféré hors de sa colonie pénitentiaire, a signalé mardi le média indépendant SotaVision.

Enfin, Daniil Krinari, un militant condamné en avril à cinq ans de privation de liberté pour avoir « coopéré avec l’Ukraine », a été emmené de la prison de la capitale russe où il se trouvait vers un lieu inconnu, a annoncé l’organisation de défense des droits de la personne OVD-Info.

Des ONG s’inquiètent régulièrement des conditions de détention des prisonniers politiques en Russie, où toutes les voix critiques sont réprimées depuis l’attaque de février 2022 contre l’Ukraine.

L’ennemi numéro un du Kremlin, Alexeï Navalny, est mort dans des circonstances obscures en février 2024, dans une prison de haute sécurité de l’Arctique, après avoir été soumis à des conditions de détention de plus en plus éprouvantes.