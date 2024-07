(Kyiv) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité lundi le front dans la région de Kharkiv (nord-est), tandis que les troupes russes ont encore revendiqué la prise d’un nouveau village dans celle de Donetsk (Est), poursuivant une lente avancée.

Agence France-Presse

« Aujourd’hui, j’ai eu l’honneur de féliciter nos combattants des forces spéciales […] et de leur remettre des décorations officielles », a indiqué M. Zelensky dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux après s’être rendu à un poste de commandement avancé de l’armée dans la zone de Vovtchansk.

« Je suis reconnaissant de leur bravoure et leurs opérations héroïques derrière les lignes ennemies », a-t-il ajouté.

Le 10 mai, les forces russes ont ouvert un nouveau front en attaquant depuis le nord la région de Kharkiv. Elles cherchent notamment à s’emparer de la ville de Vovtchansk, toujours au cœur de violents combats et qui a subi de très grosses destructions, selon les images de drone de l’armée ukrainienne.

Cette attaque a conduit Kyiv à envoyer des renforts dans ce secteur, alors que l’Ukraine manque déjà cruellement de soldats du fait des très lourdes pertes accumulées plus de deux ans après le début de l’invasion russe. Les forces ukrainiennes ont pour l’heure bloqué toute progression russe dans le secteur de Vovtchansk.

Les forces russes ne parviennent non plus à faire cesser les tirs de roquettes et de drones en direction de la région russe de Belgorod, alors que c’était l’objectif affiché par le Kremlin pour cette offensive.

Lente progression russe à l’Est

Parallèlement, la Russie continue de grignoter du terrain dans la région de Donetsk (Est) où elle a l’initiative depuis l’échec de la contre-offensive ukrainienne de l’été 2023 et la chute de la forteresse d’Avdiïvka en février 2024.

Les attaques de l’armée russe, bien que très coûteuses en soldats et en matériel, font plier les défenses ukrainiennes dans certains secteurs. Mais jusqu’ici Moscou ne parvient pas à effectuer de percée décisive.

Plusieurs villes de l’Est sont en outre sous le feu russe. Comme Toretsk, où trois civils ont été tués et trois autres blessés, selon le gouverneur régional, Vadym Filachkine. Une autre personne est morte à Grodivka, autre localité de la région de Donetsk.

Lundi, l’armée russe a revendiqué la prise d’un énième petit village, celui de Vovtché, dans cette même région. La veille, elle avait affirmé avoir capturé deux localités voisines, Progress et Evguénivka. Ces petits villages sont situés à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de Pokrovsk et Myrnograd, deux villes de taille plus conséquente.

Dans d’autres secteurs de la région, l’armée russe attaque toujours la cité stratégique de Tchassiv Yar, près de Bakhmout. Kyiv subit la supériorité numérique et matérielle de Moscou qui dispose de plus de munitions et utilise des bombes planantes, difficiles à contrer et qui anéantissent les fortifications les plus solides.

Environ 700 bombes planantes et plus de 100 drones explosifs Shahed ont été utilisés par la Russie au cours de la semaine écoulée, selon le président Zelensky. Les forces ukrainiennes manquent d’armes et de munitions par rapport aux Russes, même si l’aide occidentale a pu reprendre après des mois de blocages.

Elles peinent aussi à regarnir leurs rangs, pour faire face aux lourdes pertes accumulées plus de deux ans après le début de l’invasion russe. L’Ukraine, en désavantage numérique face à la Russie, a des difficultés à recruter de nouveaux soldats. De nouvelles lois ont été votées au printemps pour accélérer la mobilisation.